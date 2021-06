La Voz: Los últimos talentos que se sumaron al equipo de María José.

Una semana más en La Voz y nuestros queridos coaches vivieron una noche llena de magia, increíbles voces y, por supuesto, gran música. María José, Edith Márquez, Miguel Bosé y Jesús Navarro vivieron una semana espectacular, donde cada equipo sumó a sus filas grandes talentos.

Por eso, en esta ocasión, te presentaremos el gran equipo que está formando nuestra talentosísima María José, donde ha demostrado que en esta temporada va con todo para obtener el gran triunfo de La Voz.

LHEO

Comenzamos la lista con el trío de LHEO, voces que llegaron desde Monterrey para interpretar Hawai. La armonía de sus voces cautivó a nuestra querida Josa, quien se quedó con los tres participantes.

Una amistad que conmocionó a nuestros coaches en el escenario.

Alexia

Seguida por Alexia, de tan solo 22 años, quien dio una épica interpretación del tema Me Olvidarás. La joven jamás imaginó que María José giraría su silla y apostaría por su talento.

Iván Tacher

Iván Tacher inundó de rock el escenario con el tema Fallin’ logrando que nuestra querida Josa fuera la única que giró su silla y apostó por el talento de este concursante. El rock de Iván convenció a María José en La Voz.

Dayma Diamante

Dayma Diamante, de 50 años, llegó desde Cancún para mostrar su pasión y alegría en el escenario, interpretando la canción Bonito y Sabroso, la participante se incorporó al equipo de María José.

Bonita y sabrosa interpretación se apoderó del escenario de La Voz.

Las Holydays

Las Holydays, un gran trío de mujeres que nos inspiró con No debes jugar. Las regiomontanas decidieron unirse a la experiencia y sentido del humor de la cantante.

Atreverse a subir al escenario, es sólo el principio.

Melina

Melina, de 25 años, representó a su natal Veracruz con el tema Who ‘s Loving You. La participante dio una de las mejores presentaciones de la noche, tras pensarlo y mencionar su nerviosismo, la veracruzana se incorporó al equipo de María José.

Todos los coaches giraron su silla por la voz de Melina.

Ela

Ela quiere vivir una vida de “rockstar” en los escenarios.

Ela llegó desde Sonora para cantar Where is the love, haciendo girar las sillas de Jesús Navarro, María José y Edith Márquez. Por lo que, la cantante, decidió incorporarse a las filas de María José.