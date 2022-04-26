La Voz: Ellos son los nuevos coaches de la nueva temporada.

Las voces más talentosas de todo México audicionarán para hacer que nuestros queridos coaches giren sus sillas. Se trata de Yuridia, las chicas de Ha-Ash, David Bisbal y Joss Favela, quienes son son los nuevos coaches de La Voz.

Acompaña a los queridos coaches en una nueva temporada del reality show de canto número uno de la televisión. No te pierdas nuestra señal de Azteca UNO para conocer la fecha de estreno, horario y más detalles de La Voz.

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Ellos son nuestros queridos coaches de La Voz

Joss Favela repite como coach, pues por el momento se encuentra acompañando a los participantes más pequeñitos de La Voz Kids. El cantante de música regional mexican ha demostrado ser una excelente guía para todos los concursantes.

Por su parte, Yuridia regresa a la pantalla chica en exclusiva por nuestra televisora, siendo una de las voces más importantes de la decada de los dosmil.

Y no se diga del dueto de Ha-Ash, que a lo largo de la historia se han consagrado como uno de los dúos más imponentes en el género country-pop.

David Bisbal pondrá el sabor español al programa, siendo uno de los coaches que pinta para completar su equipo en un abrir y cerrar de ojos.

No te pierdas La Voz muy pronto por nuestra señal de Azteca UNO. Acompaña a Yuridia, las chicas de Ha-Ash, David Bisbal y Joss Favela a descubrir las mejores voces.

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