La Voz: ¿A qué hora y dónde ver la Final gratis y online?

El día soñado para todos llegó, el momento donde el escenario de La Voz nos va a hacer vibrar, sentir y apreciar la magia también, pues el reality de talento más famoso se encuentra en su última semana, y después de una fuerte contienda, los participantes están listos para buscar ser el gran ganador.

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La Voz llega a su final después de fuertes semanas, en las cuales se apreciaron grandes momentos, grandes voces y, por supuesto, enormes talentos.

Azteca Uno transmitirá la Final de la Voz México el 11 de agosto

La gran final la podrás ver en la señal de Azteca UNO en punto de las 19:30 horas en donde nuestros coaches Miguel Bosé, María José, Jesús Navarro y Edith Márquez tendrán que elegir al ganador del reality.

Horario de la Final EN VIVO de La Voz México 2021 Online

Los millones de fans de La Voz México tendrán la oportunidad de disfrutar de la gran final por medio de la página web de www.tvazteca.com/aztecauno/la-voz y por la aplicación Azteca Conecta completamente en vivo.

Los cantantes que estarán en La Gran Final de La Vox México

Hasta el momento tenemos conocimiento de los equipos que cada coach eligió para buscar un lugar en la final este martes 10 de agosto y, ahí será donde darán a conocer a los afortunados talentos que pelearán para ser los ganadores.

Ver EN VIVO y gratis la final de La Voz México 2021 por Azteca Uno

No te pierdas ningún detalle de la gran final por la señal de Azteca UNO, este miércoles 11 de agosto en punto de las 19:30, mismo que podrás disfrutar en todas las plataformas digitales en donde se encuentra nuestra señal.

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