Larry Hernández niega problemas con el control de ira tras romper un monitor.

Larry Hernández aclaró que no cree tener problemas de control de ira.

A pesar de las imágenes por las que le llovieron críticas, Larry Hernández niega rotundamente tener problemas para controlar su ira, pues asegura que que si pateó un monitor durante un concierto en Arizona, fue porque se apagó y no podía ver la letra de una canción, que su hijo Larry Hernández Jr. y sus amigos, le pidieron que cantara esa noche.

El cantante expresa que este tipo de arranques son parte de su show : “La gente que ha ido a mi show sabe que te estrello una botella. Eso es de hace muchos años parte de lo que yo hago arriba. Es como si te enojaras con un rockero”.

El cantante asegura que no tiene problemas con el control de la ira, pues todo se salió de contexto.

“Alguien lo malinterpretó... era un monitor de 17 pulgadas. Le pegué una patada porque no jaló. Estaba un amigo de mi hijo que quería una canción que grabé en la pandemia, pero que no la canto. En esa onda por estar desesperado por complacer a los amigos de mi hijo y que no salía la canción... le metí una patada. Es una pantalla que viene con una protección y que le metí dos patadas... me pesaron más las botas que la pantalla”, contó.

Larry Hernández confesó que se quedó afónico

En otros temas, el cantante confesó que tuvo que recurrir a inyectarse esteroides el pasado fin de semana debido a que amaneció con las cuerdas vocales inflamadas y tenía que presentarse en Puebla: “Me duermo y amanezco todo afónico, entonces no podía ni hablar. Buscamos una clínica, me inyectaron y desgraciadamente tengo que decirlo... fueron esteroides. No debemos usarlos”.

Y así reaccionó cuando se le cuestinó si cree que Eduin Caz padece alcoholismo: "Él solo lo hace en el show... su carrera fue tirando despapaye, entonces es una línea de él que a la gente le gusta”.

