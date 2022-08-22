Hermana de Karla Luna manda contundente mensaje a Américo Garza.

Érika Luna denunció los ataques de Karla Panini contra su familia.

A cinco años del fallecimiento de Karla Luna, su familia continúa dando la batalla para convivir con Valeria y Valentina, hijas que la actriz procreó con Américo Garza, quien ahora está casado con Karla Panini y también ostenta y custodia la guardia de las menores.

Es Érika Luna, hermana de Karla Luna, quien denuncia los ataques que Panini ha lanzado en redes sociales en contra de su familia, a quien ha tachado de parásitos que han vivido a costa de Karla Luna, especialmente su hijo Rubén.

"Han estado atacando en estos dos días a Rubén Luna, ya que se expresó de una manera muy educada y correcta que anhelaba ver a sus hermanas. Después de esto, la señora ataca a mi sobrino por redes sociales. Insultó a toda nuestra familia... no puede ser posible que ataque al hijo de Karla Luna", declaró Érika Luna a este programa.

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Hermana de Karla Luna manda mensaje a Américo Garza

Érika también sostiene que Karla Panini ha insultado a sus sobrinos, padres y a su hija con discapacidad. El viernes pasado, Érika Luna esperaba reencontrarse con sus sobrinas en una sesión de convivencia autorizada por un juez, aunque finalmente no se llevó a cabo porque las niñas no fueron llevadas por Américo Garza, a quien envía este mensaje ante las cámaras de Ventaneando.

"Te lo pido de la manera más amable, te lo he pedido de mil maneras, por favor para. Si tú amas tanto a las niñas como nosotros, sabes que esto las está destruyendo. Es la última vez que te lo pido amablemente porque vamos a acudir a las autoridades y vamos a llegar hasta donde tengamos que llegar. Ya basta", declaró.

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