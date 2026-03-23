12 pueblos desconocidos de Estados Unidos que conquistan a los latinos

La mayoría de los latinos que viajan a Estados Unidos se alojan en icónicas ciudades que están muy marcadas por nuestra cultura, como por ejemplo Miami, Nueva York o diversas zonas de Texas. Sin embargo, la realidad es que algunos de estos destinos son sumamente costosos para viajar o establecerse. Es por esa razón que aquí presentamos una serie de 12 pueblos de Estados Unidos que conquistan el corazón del migrante latino por su economía, calidad humana y, sobre todo, por respirar la naturaleza de su cultura.

LA CULTURA MEXICANA RECORRE EL MUNDO

¿Cuáles son los 12 pueblos que los latinos aman de Estados Unidos?

Rogers, Arkansas

Ha pasado de ser una zona agrícola a un eje logístico de primer nivel. El auge corporativo en la región ha impulsado la creación de agencias de marketing y una gastronomía de fusión innovadora liderada por emprendedores latinos.

Silverthorne, Colorado

Se presenta como la alternativa majestuosa y accesible a Aspen. Es una comunidad vibrante que impulsa el turismo de aventura y servicios de alta calidad.

Kennett Square, Pensilvania

Conocida por su labor agrícola, ahora vive un empoderamiento comercial con latinos dueños de locales emblemáticos en la calle principal.

Walla Walla, Washington

Aquí, la comunidad latina lidera la producción vinícola y experiencias culinarias de alta gama en una región famosa mundialmente por sus viñedos.

Greenville, Carolina del Sur

Un imán para ingenieros y profesionales de manufactura, diversificando la cultura local con mercados gastronómicos de gran escala.

Galena, Illinois

Posee una arquitectura del siglo XIX que ahora alberga hoteles boutique y tiendas de artesanías de propietarios latinos que buscan tranquilidad y estética.

Frederick, Maryland

Sus calles de ladrillo y un estilo europeo atraen a familias jóvenes por sus excelentes escuelas y una creciente escena artística.

Bozeman, Montana

El refugio perfecto para el trabajo remoto. Latinos del sector tecnológico están mezclando la cultura "cowboy" con la influencia hispana en este paraíso natural.

Cary, Carolina del Norte

Ofrece seguridad y bienestar en el Research Triangle, atrayendo a profesionales latinos de la salud y la tecnología.

¿Cuáles son los barrios consolidados por latinos en Estados Unidos?

Barrio Logan, San Diego (California): El epicentro del arte chicano.



Westwood y Pueblo, Colorado: acá se celebra la herencia con su famoso Festival de Chile y Frijoles cada septiembre.



El Paso, Texas: Una ciudad que respira cultura fronteriza.

Lee también: Fusui: 7 claves de la filosofía japonesa para un hogar en total armonía

