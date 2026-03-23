Cómo preparar la Cazuela King Ranch: Receta en 5 pasos
Descubre cómo preparar la Cazuela King Ranch, esa “masa humeante de puré derretido” que te transportará directo a la cocina de mamá
La Cazuela King Ranch es, sin lugar a dudas, uno de los grandes clásicos en los comedores escolares, las cenas parroquiales y las fraternidades universitarias de Texas. No es solo un plato; es un símbolo de hospitalidad y confort. Se cree popularmente que un solo bocado de esta "masa humeante de puré derretido" tiene el poder de transportarte de inmediato a la calidez de la cocina de mamá.
Esta receta está diseñada específicamente para ser preparada en un recipiente de 23 x 33 centímetros, aproximadamente 10 porciones.
¡Receta paso a paso de pescado con costra de pistache!
¿Cuáles son los ingredientes de la Cazuela King Ranch?
Para lograr ese equilibrio perfecto entre lo cremoso y lo especiado, necesitarás organizar tus ingredientes en bloques:
Para la base de sabor
- ½ taza de mantequilla sin sal
- 1 cebolla amarilla
- 1 pimiento rojo
- 8 oz de champiñones laminados
Toque Tex-Mex
- 4 dientes de ajo
- ½ cdta. de chile en polvo
- ¼ cdta. de cayena
- 3 chiles verdes suaves (asados y picados)
- 1 lata de Ro-Tel (tomates con chiles verdes)
Para la crema
- 1 taza de harina
- 3 tazas de caldo de pollo
- ½ taza de crema espesa (heavy cream)
Para el armado
- 18 tortillas de maíz
- 1 pollo entero cocido y desmenuzado (puede ser asado o escalfado)
- 1 taza de queso Monterey Jack
- 1 taza de queso Cheddar
Elaboración paso a paso
- Salsa
En una sartén grande a fuego medio, derrite la mantequilla y sofríe la cebolla, el pimiento y los champiñones por unos 7 minutos hasta que estén tiernos. Añade el ajo y las especias (chile, cayena, sal y pimienta) y cocina 1 minuto más para despertar los aromas. Para espesar, espolvorea la harina poco a poco, revolviendo constantemente. Vierte 3 tazas de caldo de pollo (taza por taza) batiendo para evitar grumos. Finalmente, incorpora la crema, los chiles verdes y los tomates Ro-Tel.
Montaje paso a paso
- Precalienta el horno a 180°C (350°F) y engrasa tu recipiente
- Pon la media taza de caldo restante en un bol y remoja ligeramente las tortillas (de 6 en 6)
- Cubre el fondo con tortillas superpuestas. Añade la mitad de la salsa, la mitad del pollo y un tercio del queso
- Repite el proceso con más tortillas remojadas, el resto de la salsa, el resto del pollo y otro tercio del queso
- Para la capa final, cubre con las últimas tortillas y el queso restante para gratinar
Lleva al horno por aproximadamente una hora, hasta que la superficie burbujee y veas un tono dorado apetitoso. Antes de servir, déjalo reposar al menos 10 minutos.
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