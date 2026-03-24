Nueva York gratis: 5 lugares para obtener productos de belleza por tu cumpleaños

Nueva York es conocida por ser una de las ciudades más costosas del mundo, pero también es el epicentro de los programas de lealtad más generosos de Estados Unidos. Si sabes dónde buscar, especialmente durante el mes de tu cumpleaños, puedes llenar tu tocador con productos de alta gama sin gastar un solo dólar. Estas son las paradas obligatorias para cualquier entusiasta del skincare y el maquillaje.

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¿Dónde conseguir maquillaje y productos de belleza gratis?

Sephora: set de regalo "Beauty Insider"

Es el estándar de oro de los regalos de belleza a nivel global. Cada año, Sephora renueva los productos de su set de regalo, que suele incluir miniaturas de marcas de lujo, fragancias exclusivas o lo mejor del clean beauty.

Cómo obtenerlo: Debes estar registrada en el programa gratuito Beauty Insider.

Validez: Puedes canjearlo en cualquier tienda de Nueva York (incluyendo las icónicas ubicaciones de Times Square o la 5ta Avenida) durante todo el mes de tu cumpleaños.

Ulta Beauty: Recompensas "Ultimate Rewards"

Ulta ha ganado terreno en Nueva York con locales masivos que mezclan marcas de farmacia con alta gama. Su regalo de cumpleaños suele ser un producto de tamaño viaje de una marca de prestigio (como Lancôme o Clinique).

Cómo obtenerlo: Requiere registro previo en su programa de recompensas. Recibirás un cupón digital en tu correo electrónico o en la app.

Bath & Body Works

Si buscas fragancias vibrantes, lociones hidratantes o geles de ducha, esta es la parada obligatoria. Actualmente, ofrecen un producto de cuidado corporal gratuito con cualquier compra mínima.

No suele haber un mínimo de compra exigido elevado. Puedes comprar algo muy pequeño, como un desinfectante de manos de temporada (PocketBac), y llevarte un producto de mayor valor totalmente gratis.

Requisito: Estar registrada en su programa de lealtad digital antes de la visita.

QC NY Spa en Governors Island

Aunque no es un producto físico en una caja, es probablemente el "regalo de belleza" más valioso y exclusivo de la ciudad. Puedes obtener una entrada gratuita a sus famosas instalaciones de spa con vistas inigualables al skyline de Manhattan.

Condición: Debes asistir con un invitado que pague su entrada general.

Validez: Aplicable durante el mes de tu cumpleaños en días laborables (lunes a viernes).

Madewell & Aerie

Madewell: Ofrece un descuento de $25 en compras de $26 o más. Prácticamente puedes llevarte un accesorio de piel o un producto de cuidado personal (que suelen vender en cajas de regalo) por tan solo $1.

Aerie / American Eagle: Otorga una recompensa de $5 sin mínimo de compra, ideal para adquirir artículos de belleza pequeños, mascarillas faciales o bálsamos labiales.