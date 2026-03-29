Expertas de Texas revelan 7 cosas que debes limpiar los domingos para una semana perfecta

Si bien muchas personas toman el domingo como un día exclusivo de descanso, otras aprovechan la oportunidad para ser productivas y dejar el hogar en orden. Lograr un equilibrio entre el relax y la organización es posible si se priorizan las tareas adecuadas. Expertas en la industria, como Mallory McCall, gerente general de Maid Brigade of Plano en Plano, Texas, y Sofía Martínez, directora ejecutiva de Sparkly Maid Austin en Austin, Texas, explican cuáles son las 7 cosas indispensables para limpiar el domingo y así garantizar una semana fluida y sin caos.

¿Cuáles son las áreas para limpiar un domingo?

Textiles y ropa de cama

Mallory McCall sugiere aprovechar el domingo para lavar edredones, fundas de almohadas y alfombras lavables. Al ser piezas que requieren ciclos largos de secado, realizar esta tarea temprano garantiza que no te irás a dormir sobre una superficie húmeda. Al final del día, todo estará seco y con ese aroma a limpio que invita al descanso profundo antes del lunes.

La cafetera

No hay nada peor que un café amargo para empezar la jornada laboral. Los depósitos de calcio y minerales afectan tanto el sabor como el funcionamiento mecánico de la máquina.

Botellas de agua reutilizables

Aunque las usamos a diario, a menudo olvidamos limpiarlas a fondo. El domingo es el día ideal para desmontarlas por completo.

Zonas comunes

Sofía Martínez, de Sparkly Maid Austin, recomienda una aspirada rápida en la sala de estar y la entrada. Al ser las áreas que más suciedad acumulan, mantenerlas despejadas de polvo y residuos proporciona una sensación inmediata de orden visual al entrar a casa, reduciendo los niveles de cortisol y estrés.

Carga de ropa

El error común es intentar lavar toda la montaña de ropa acumulada. La clave es elegir una sola tanda crítica (uniformes o ropa de trabajo), lavarla y doblarla de inmediato.

Refrigerador

Limpiar el interior de la nevera y desechar productos caducados antes de hacer la compra semanal es un hábito financiero saludable. Evitas malos olores y visualizas exactamente qué ingredientes te faltan.

Limpieza exprés del baño

No se trata de una limpieza profunda, sino de un "refrescamiento" táctico. Cambia todas las toallas por unas limpias y dale una pasada rápida al lavabo y al inodoro.



