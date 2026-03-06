¡Lo estás haciendo MAL! 3 errores comunes al usar hielo en la cara que dañan tu piel

Desde los últimos meses, la aplicación de frío sobre la piel está reactivando el mundo cosmético como nunca antes. Cada vez más mujeres integran esta técnica en su rutina de belleza diaria. El mercado ha respondido con una explosión de productos: desde antifaces de gel y cremas con efecto criogénico hasta el ya famoso rodillo de hielo (ice roller), que se ha convertido en el accesorio imprescindible para el cuidado personal.

¿Qué tan beneficioso es ponerse hielo en la cara?

Pero, ¿es realmente beneficioso ponerse hielo directamente? Según nuevos datos de Klarna, el interés por la tecnología aplicada al cuidado personal ha disparado las búsquedas de los rodillos de hielo en un 63%, especialmente entre consumidores de 26 a 35 años. Sin embargo, el fenómeno del ice rolling requiere precaución.

Los expertos advierten que estas herramientas no son mágicas ni sustituyen a los cosméticos; actúan como un potente complemento descongestivo que, si se usa incorrectamente, puede ser contraproducente.

Aquí te presentamos los 3 consejos fundamentales para no "hacerlo mal"

Evite el contacto estático

Como advierte la experta Bella Hurtado (Boutijour), un error crítico y muy común es dejar el rodillo más de 2 o 3 segundos en una misma zona. El frío extremo tiene el potencial de provocar una rotura en la barrera hidrolipídica, lo que deriva en hipersensibilidad, microrheridas o incluso la aparición de granitos por estrés térmico. Los movimientos deben ser constantes, rápidos, ascendentes y con una presión mínima:

Frente: Siempre movimientos verticales hacia el nacimiento del cabello.

Mejillas: Deslizar desde la aleta de la nariz hacia la sien.

Mandíbula: Del centro del mentón hacia el lóbulo de la oreja.

Espere el punto de "derretimiento"

Un error de principiante es aplicar el rodillo directamente al sacarlo del congelador. Es vital esperar unos minutos a que la superficie presente una ligera capa de agua (punto de rocío).

Identifique si su piel es realmente apta

No todo el mundo debería unirse a esta tendencia. Ana Yuste (Aromatherapy Associates) desaconseja el uso de hielo en casos específicos:

Pieles hipersensibles o reactivas: Aquellas con la barrera cutánea ya comprometida pueden ver acentuada su irritación y presentar rosácea.

Pieles con acné activo: Deslizar el rodillo sobre imperfecciones inflamadas puede romper los granitos y esparcir bacterias por todo el rostro, agravando el proceso infeccioso y provocando brotes masivos.

El secreto post-roller: La niacinamida

Para obtener resultados profesionales, no se recomienda aplicar cosméticos directamente con el rodillo, ya que el frío puede alterar la absorción de ciertos activos.

Lo ideal es realizar el masaje sobre la piel limpia y, posteriormente, aplicar un tratamiento calmante. Una infusión de niacinamida al 10% es perfecta para neutralizar las rojeces provocadas por el frío y reforzar la función barrera, dejando un cutis luminoso y descansado.

