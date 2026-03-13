SIN CALOR: Cómo lograr el look viral de las trenzas coreanas paso a paso

En el vasto universo de las redes sociales, es común encontrar una infinidad de hacks y contenidos de belleza. Sin embargo, solo unos pocos logran trascender y convertirse en verdaderas herramientas de culto para las blogueras y creadoras de contenido. Tal es el caso de las famosas trenzas coreanas, una opción fácil, estética y sumamente efectiva para conseguir ondas espectaculares sin necesidad de recurrir al calor, el cual suele terminar dañando la fibra capilar de forma irreversible.

¿Qué son las trenzas coreanas?

A diferencia de las trenzas tradicionales que todos conocemos, esta técnica coreana mezcla el concepto de enroscado (twisting) con el trenzado clásico. Esta combinación genera una onda mucho más orgánica, suave y, sobre todo, con un volumen envidiable desde la raíz. Es, por definición, un método de moldeado nocturno: se trabaja el cabello estratégicamente antes de dormir para despertar con el peinado listo para el día.

¿Cómo lograr las trenzas coreanas? Paso a paso

Preparación: lo ideal es hacerlo con el cabello un poco húmedo, casi a punto de estar completamente seco. Esto hará que las ondas queden más firmes.

Seccionado: Divida su melena en dos secciones principales realizando una raya limpia al medio.

El enroscado superior: Comience en la parte delantera, cerca de la frente. Tome dos mechones y vaya enrollándolos hacia atrás, incorporando cabello conforme avanza hacia la nuca. Es similar a una trenza de raíz, pero con la diferencia de que solo se gira el pelo sobre sí mismo.

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El trenzado inferior: Una vez que llegue a la altura de la nuca y ya no tenga más cabello suelto que incorporar, divida el pelo en tres cabos y termine con una trenza tradicional de tres cabos hasta las puntas.

Fijación: Asegure con una goma suave, preferiblemente de tela o seda, para evitar marcas de presión y rotura. Repita el mismo procedimiento en el otro lado.

¿Por qué elegir las trenzas coreanas?

Salud capilar: Evita las puntas abiertas, la sequedad extrema y la rotura que provocan las herramientas térmicas.

Volumen equilibrado: Al empezar el enroscado desde la parte superior, se evita el efecto "plano" en la coronilla, logrando una estructura armoniosa.

Comodidad absoluta: A diferencia de los rulos rígidos o los tubos de espuma, estas trenzas son planas, lo que permite dormir cómodamente en cualquier posición.

Larga duración: Al mantenerse la estructura durante varias horas, la onda resiste mucho mejor el paso del tiempo y la humedad que una hecha de forma exprés con calor.

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