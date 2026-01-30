JOYAS de celebridades en OFERTA: de Taylor Swift a Selena Gomez

Muchas veces, el lenguaje del amor se escribe con metales preciosos y piedras brillantes. A pocas semanas de San Valentín, la mayoría de las personas busca los regalos con ofertas. Para quien desee regalar una pieza con historia, las marcas aprobadas por celebridades lideran la lista de deseos. Desde los icónicos collares de Kendra Scott que luce Taylor Swift, hasta los diseños minimalistas de Jenny Bird preferidos por Selena Gomez, el mercado ofrece oportunidades únicas para adquirir lujo en oferta.

Aquí se presentan las ofertas más destacadas en joyería de alta gama y piezas de diseño que están marcando tendencia esta temporada.

¿Cuál es la joyería preferida por Selena Gomez en San Valentín?

Para quienes buscan un diseño que evoque romanticismo durante todo el año, la marca Jenny Bird es la referencia absoluta. Selena Gomez es una de las seguidoras más fieles de esta firma, que destaca por incorporar corazones de forma arquitectónica y moderna.

Collar Heart Art de Jenny Bird:

Precio previo: $110.00

Precio de oferta: $71.00

¿Por qué Taylor Swift compró el famoso collar Elisa de Kendra Scott?

Taylor Swift convirtió piezas accesibles en íconos globales. El famoso collar Elisa de Kendra Scott es quizás una de las joyas más reconocibles de su repertorio diario y la versión más buscada está en rebaja.

Collar Elisa de Kendra Scott (plata esterlina y nácar): Un clásico atemporal que también utiliza la medallista Simone Biles.

Precio de oferta: $79.97

Antes: $119.97.

Collar Ari de Kendra Scott : Una variante en forma de corazón, ideal para la temática de San Valentín.

Precio de oferta: $52.57.

¿Por qué Catbird es la marca favorita de Meghan Markle?

Catbird no solo es favorita de Swift sino también de Meghan Markle y tiene piezas de inversión con descuentos significativos.

Pendientes grandes de turmalina rosa

Precio de oferta: $1,142.50 (un ahorro considerable frente a los $1,390 originales).

¿Por qué Jennifer Aniston y Julia Roberts prefieren joyas de BaubleBar en San Valentín?

Si el objetivo es deslumbrar sin comprometer el presupuesto total, firmas como BaubleBar ofrecen piezas que han sido vistas en leyendas del cine como Jennifer Aniston y Julia Roberts.

Anillo Alidia Mini de BaubleBar: Precio de liquidación $18.00 (antes $48.00).

Collar Leslie de oro de 18 quilates: Joyería semifina de plata esterlina con cristales.

Precio de oferta: $38.00 (ahorro de $60.00).

Para quienes buscan el "regalo de la vida", Bloomingdale's ha lanzado un anuncio de servicio público con una oferta que difícilmente se repetirá:

Pendientes solitarios de diamantes (0.75 quilates) : Estilo Martini en su Fine Collection. Precio de oferta: $855.00 (antes $3,000.00).