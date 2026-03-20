La icónica bebida mexicana que escasea en EE.UU.: Todo lo que debes saber

Estados Unidos está experimentando una interrupción crítica en las ventas de una de las bebidas de agua mineral más populares del mercado, afectando directamente a diferentes bares que dependen de la venta de los famosos "aguas de rancho" (Ranch Water). Desde febrero, el país enfrenta una notable escasez de Topo Chico, dejando a los aficionados a la deriva y con su sed insatisfecha en gran parte del territorio nacional.

¡Facundo bajo el agua!

¿Por qué escaseará Topo Chico en Estados Unidos?

La reconocida marca mexicana de agua mineral suspendió temporalmente parte de su producción. Su empresa matriz, The Coca-Cola Company, se encuentra realizando mejoras estratégicas en las instalaciones de embotellado ubicadas en Monterrey, México.

"Como siempre, la seguridad y la calidad son las principales prioridades de la compañía", declaró Scott Leith, vicepresidente de comunicaciones estratégicas globales de The Coca-Cola Company, en un comunicado oficial. "Nuestro objetivo es que el agua mineral Topo Chico vuelva a estar disponible a finales de este año".

Se estima que la icónica bebida mexicana podría no regresar de forma regular a los anaqueles sino hasta después de la temporada de verano de 2026. Sin embargo, esta no es la primera vez que los latinos en Estados Unidos experimentan esta situación; la empresa, que nació en 1895 y fue adquirida por Coca-Cola en 2017, ya ha enfrentado picos de demanda que superan su capacidad logística, especialmente en Texas, donde se concentra el 70 por ciento de su consumo total.

¿Desde cuándo existen los problemas?

Los problemas de suministro empezaron a reportarse con fuerza desde 2021, afectando la identidad de lugares emblemáticos. En Austin, figuras como Tony Trungale, del establecimiento Ranch 616, han manifestado su preocupación. Su local vendió 20,100 bebidas de rancho el año pasado y sostiene históricamente haber inventado el cóctel.

Según Trungale, el difunto propietario de Ranch 616, Kevin Williamson, ideó el "rancho" en 1998 durante un viaje de caza al sur de Texas. Williamson lo presentó en su bar de West Sixth Street al año siguiente, convirtiéndolo en un fenómeno cultural.

"Topo Chico se vendía mucho en el sur de Texas", explica Trungale, "pero en Austin era difícil de conseguir, y Kevin hacía viajes frecuentes a tiendas de comida hispana para encontrarlo".

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