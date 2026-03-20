¿Es realmente más sano freír con aire? 10 verdades antes de usar tu freidora

Antes de adquirir o utilizar una freidora de aire, es fundamental aprender a diferenciarla del método de fritura convencional, ya que bajo ninguna circunstancia son lo mismo. Las freidoras de aire son técnicamente parecidas a los hornos de convección, pero en un formato pequeño y especializado que utiliza el aire caliente para cocinar y dorar los alimentos sin aceite o con apenas unas gotas del mismo.

Hamburguesas estilo americano, son deliciosas y muy llenadoras

¿Cuáles son las 10 diferencias? Freidora de aire o fritura tradicional

La freidora de aire funciona esencialmente como un mini horno de convección de alto rendimiento. Utiliza aire caliente que circula a gran velocidad para envolver el alimento, mientras que la fritura tradicional sumerge el producto en un líquido (aceite) a temperaturas elevadas, lo que permite una transferencia de calor por conducción directa.

En la fritura profunda, los alimentos absorben entre el 8% y el 25% del aceite utilizado. Por el contrario, en la freidora de aire, la absorción es cercana al 0%, reduciendo drásticamente las calorías totales del plato.

Para ponerlo en perspectiva: una sola cucharada de aceite aporta unas 120 calorías. Al eliminar el aceite en exceso, puedes ahorrarte cientos de calorías en una sola ración de papas fritas, manteniendo el placer de comer sin el impacto calórico tradicional.

La fritura de aceite crea una costra uniforme y jugosa gracias a la grasa que penetra la superficie.

Es la herramienta estrella para alimentos congelados como el salmón o las albóndigas.

Estudios sugieren que la freidora de aire puede generar niveles ligeramente superiores si no se tiene el cuidado de no "quemar" los alimentos.

Freír con aire elimina las molestas salpicaduras de grasa en la estufa y ese olor persistente a fritura que suele invadir toda la casa.

El aceite sigue siendo el rey imbatible para alimentos con rebozados líquidos (como el pescado capeado). En la freidora de aire, los rebozados líquidos simplemente se escurren antes de sellar; este aparato prefiere empanizados secos o alimentos sin cobertura.

Un nugget congelado sigue teniendo el mismo sodio y carbohidratos refinados. La freidora de aire brilla cuando se usa para potenciar vegetales frescos (como coles de Bruselas) o proteínas magras.

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