Eva Longoria NO OLVIDA sus raíces y cautiva a sus seguidores preparando más de 300 tamales

La actriz y empresaria Eva Longoria volvió a demostrar que, más allá de Hollywood, sus raíces mexicanas siguen siendo parte esencial de su vida. A través de sus redes sociales, compartió con orgullo cómo junto a su familia preparó nada menos que 336 tamales, convirtiendo su cocina en un espacio de tradición, unión y sabor.

En los videos publicados, Eva se mostró relajada y divertida: “Hoy es el día del tamal. Aquí estamos haciendo las hojas. Mamá, di ‘hola’”, dijo mientras mostraba a su madre, la señora Ella Eva Mireles. En otro clip, explicó su rol: “Soy control de calidad. Me aseguro que todas las hojas estén del mismo tamaño”. También reveló que ella misma cocinó el cerdo para el relleno y preguntó a sus seguidores: “¿Qué team eres? ¿moteado o cuchara?”.

Siete horas de trabajo y 336 tamales

La preparación fue toda una jornada maratónica: siete horas de trabajo, cócteles para mantener el ánimo y muchas risas entre las mujeres de la familia. Eva destacó que la clave para que los tamales salgan perfectos es cocinar con buen humor, recordando el dicho popular de que, si la persona está de mal humor, los tamales “saldrán pintos” o crudos.

El resultado fue una cantidad impresionante: 336 tamales listos para compartir. “7 horas, varios cócteles y muchas pruebas de sabor, pero ¡lo hicimos! Hicimos 336 tamales 😱. Me encanta esta tradición y nada me hace más feliz que estar en la cocina y compartir con amigos y familia ❤️”, escribió en Instagram.

Orgullo por sus raíces mexicanas

Eva Longoria ha mostrado en múltiples ocasiones su pasión por la cocina mexicana. Este año lanzó su libro “My Mexican Kitchen”, con 100 recetas que incluyen platillos emblemáticos como chiles en nogada, enchiladas, pozole y los tamales de salsa roja de su tía Elsa.

Su interés por la gastronomía se reforzó tras conducir el programa “Searching for Mexico” en CNN, donde exploró los sabores de distintas regiones del país. Para Eva, cocinar es más que un pasatiempo: es una forma de mantener vivas las tradiciones familiares y honrar sus raíces.

Los seguidores de Eva reaccionaron con entusiasmo a sus publicaciones: “Gracias por mantener vivas las tradiciones familiares”, “Un trabajo de puro amor”, “México en la piel”, fueron algunos de los comentarios. Para muchos, verla en la cocina refuerza la imagen de una artista cercana, auténtica y orgullosa de su herencia cultural.