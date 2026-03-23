Karol G: Cuándo sale a la venta su nueva colección de vasos “Tropicoqueta” en Estados Unidos

La temporada de “Tropicoqueta” está cada vez más cerca y el entusiasmo es total. Con su participación confirmada en eventos de la talla de Coachella y los fuertes rumores de un nuevo tour por Estados Unidos, la superestrella colombiana Karol G anunció oficialmente su esperada colaboración con la firma Stanley. Esta unión, que fusiona el estilo caribeño con la funcionalidad premium, lleva por nombre oficial: “La colección Stanley 1913 x Karol G Quencher”.

La reconocida marca de termos, que se originó en Massachusetts en 1913, ha experimentado un auge sin precedentes en los últimos años mediante colaboraciones estratégicas con figuras como Lionel Messi, Post Malone, Olivia Rodrigo, Tyla, Barbie y ediciones especiales con Starbucks. Ahora, le toca el turno a la colombiana para dejar su huella en el mercado estadounidense.

¿Cómo es el nuevo vaso de Stanley x Karol G?

Esta nueva edición se presenta en dos modelos de vasos H2.0 FlowState, donde se encuentra muy bien representada la energía divertida y vibrante de la etapa “Tropicoqueta” de Karol G. El diseño refleja sus raíces caribeñas y la evolución de su música a través de una paleta de colores inspirada en su álbum: naranja y rojo.

Un detalle que ha cautivado a los fans es que la paja y el asa lucen un tono naranja claro, coronado con un adorno en forma de piña. Este elemento es una referencia directa a sus inicios y a su icónica canción “Pineapple” de 2019, el éxito que terminó de consolidarla como una potencia mundial en el género urbano.

¿Karol G protagoniza el nuevo video?

En la campaña promocional, vemos a la colombiana en una sesión de fotos grabada en una selva tropical, posando junto al verde intenso de la naturaleza y una cascada majestuosa. En el clip oficial, Karol G guía al espectador por un bosque mientras sostiene el nuevo vaso en una mano y sus tacones en la otra, simbolizando la comodidad y la frescura. De fondo, se escucha una versión acústica exclusiva de su canción “Tropicoqueta”, mientras luce su actual estilo de cabello corto.

¿Cuándo y cómo comprarla en Estados Unidos?

Para los coleccionistas y seguidores que no quieren quedarse sin su ejemplar, la logística ya está definida. La colección Stanley 1913 x Karol G estará disponible exclusivamente en línea el próximo 26 de marzo de 2026 a las 9:00 a. m. PST / 12:00 p. m. EST a través del sitio oficial stanley1913.com.

Precios

30 onzas: $55 USD.



40 onzas: $65 USD.

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