Láser de alfombra roja: El secreto de Hollywood para los Oscar 2026

Uno de los mayores lujos que los actores se dan antes de desfilar por la alfombra roja es someterse a una serie de tratamientos preventivos para que su piel luzca radiante, sana, jugosa y sin imperfecciones frente a las cámaras de todo el mundo. Es por eso que en este 2026 se ha vuelto tan viral la técnica denominada “láser de la alfombra roja” antes de los Oscar, cuyo nombre clínico es Laser Genesis. Este procedimiento es la opción ideal para momentos donde se sabe que la persona será el centro de atención y constantemente fotografiada.

Días previos al magno evento de la actuación, el más importante de Hollywood, el Laser Genesis se vuelve indispensable. Su capacidad para dejar la piel con un acabado cristalino es la razón principal por la que las celebridades lo eligen justo antes de sus citas más importantes del año. Ahora bien, nunca te has preguntado qué tendencias usarán las actrices para lucir sus labios en los Oscar 2026.



¿Qué es el Laser Genesis y por qué es tendencia?

A diferencia de otros procedimientos dermatológicos más agresivos que requieren días de encierro, el Laser Genesis es un láser vascular del tipo Nd:YAG que trabaja a una longitud de onda de 1064 nm.

Su magia reside en lo que los expertos médicos llaman un "calentamiento global" y controlado de la dermis, ofreciendo beneficios estructurales inmediatos:

Estimulación de colágeno: El calor suave pero constante penetra profundamente en las capas de la piel para activar la regeneración celular y fortalecer la base cutánea.



El calor suave pero constante penetra profundamente en las capas de la piel para activar la regeneración celular y fortalecer la base cutánea. Versatilidad total: Es un tratamiento inclusivo, seguro para todos los tipos y tonos de piel (desde el fototipo I al VI), lo que lo diferencia de tecnologías láser más limitadas que pueden causar pigmentación en pieles oscuras.



Es un tratamiento inclusivo, seguro para todos los tipos y tonos de piel (desde el fototipo I al VI), lo que lo diferencia de tecnologías láser más limitadas que pueden causar pigmentación en pieles oscuras. Adiós a las rojeces: Este láser tiene una afinidad especial por la hemoglobina, lo que le permite reducir drásticamente la apariencia de poros abiertos y el enrojecimiento difuso (rosácea leve) de forma casi inmediata.

¿Cuáles son los 3 resultados inmediatos después del laser?

Efecto vidrioso: La piel adquiere una luminosidad tan intensa (conocida como glass skin) que parece brillar por sí sola, incluso sin maquillaje.

Suavidad instantánea: Al refinar la textura, las líneas de expresión finas se suavizan y los poros parecen desaparecer visualmente.

Preparación para el maquillaje: Al eliminar la rugosidad superficial, los productos cosméticos se asientan mejor sobre el rostro, evitando el temido efecto "pastoso" o cakey en las fotografías de alta resolución.

