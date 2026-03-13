Cómo lograr el lip combo viral del Fashion Week de París

Durante el Fashion Week de París, no solo se presentan los trajes más icónicos y las tendencias que vestiremos en las próximas temporadas; cada mínimo detalle en las pasarelas dicta el rumbo de la belleza global. Este año, lejos de los contornos faciales marcados, la atención se ha centrado en una estética específica: labios más definidos, jugosos y con una profundidad envidiable, logrados con el uso estratégico de perfiladores intensos. Aquí te decimos con qué lip combo creas el mismo look.

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¿Qué necesito para recrear el lip combo en tendencia?

Para replicar este estilo que ha conquistado a las editoras de moda, el secreto reside en la mezcla inteligente de texturas y en la elección precisa de los tonos. No se trata solo de aplicar color, sino de construir una estructura que realce la forma natural de la boca.

Para conseguir este resultado profesional desde casa, el proceso se divide en tres pasos

Definición: El primer paso es fundamental para estructurar el rostro. Consiste en utilizar un perfilador en tonos borgoña, como el popular Ride it de NARS. La clave de las maquilladoras profesionales en París es difuminar el trazo sutilmente hacia el interior del labio. Esto evita las líneas duras y anticuadas, creando una base sombreada que aporta volumen inmediato sin endurecer las facciones.

Color: Encima del perfilador, se aplica una barra de labios de alta precisión. El Explicit Lipstick de NARS se ha convertido en el protagonista absoluto de la temporada gracias a su acabado satinado multidimensional. Su fórmula avanzada, enriquecida con ácido hialurónico y aceite de rosa mosqueta, garantiza que el labio se mantenga hidratado, suave y con una sensación de ligereza absoluta durante toda la jornada.

"Efecto vidrio": Para elevar el look a la máxima tendencia de este 2026, se añade un aceite labial o gloss de alta gama. El Loveshine Plumping Lip Oil Gloss de Yves Saint Laurent es la opción predilecta. Este producto logra ese acabado "plumping" (rellenador) que deja los labios visualmente más voluminosos y con un brillo jugoso que no es pegajoso.

¿Por qué este combo es un éxito total?

Esta tendencia funciona porque el contraste del tono borgoña en los bordes con un centro más luminoso crea una ilusión óptica de relieve, simulando un labio más lleno de forma natural. Además, la incorporación de ingredientes nutritivos responde a la demanda actual de los consumidores: productos que funcionen simultáneamente como tratamiento y maquillaje.

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