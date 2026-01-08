¿COLABORACIÓN MUSICAL? Marc Anthony, Enrique Iglesias y Ricky Martin se reunieron en importante evento en Puerto Rico

Puerto Rico fue escenario de una de las reuniones más sorprendentes del mundo de la música latina. Marc Anthony , Enrique Iglesias y Ricky Martin compartieron escenario en un evento privado celebrado en el Fairmont El San Juan Hotel, durante la fiesta de compromiso del abogado texano Thomas J. Henry y la doctora Elena Álvarez Westwood.

Aunque se trataba de una celebración íntima, la presencia de tres de los artistas más influyentes de la música latina convirtió la velada en un espectáculo inolvidable. Su aparición conjunta desató especulaciones sobre una posible colaboración musical, aunque hasta el momento ninguno de los cantantes ha confirmado planes oficiales.

¿Cómo fue el concierto privado de Marc Anthony, Enrique Iglesias y Ricky Martin?

Los invitados fueron testigos de un verdadero concierto sorpresa. Iglesias, Martin y Anthony ofrecieron actuaciones en vivo que transformaron la recepción en un festival de música latina. Ricky Martin incluso dedicó un emotivo “feliz cumpleaños” a la anfitriona, gesto que fue descrito como uno de los momentos más cálidos de la noche.

La velada incluyó además un espectáculo de drones coreografiados con música y un despliegue de fuegos artificiales que arrancó vítores de la multitud. Posteriormente, DJs tomaron el control y la fiesta se convirtió en una celebración que se extendió hasta altas horas de la madrugada.

El trío de artistas estuvo en el mismo escenario

La elección de Puerto Rico como sede del evento no fue casual. Para Álvarez Westwood, la isla tiene un significado especial en su historia personal y profesional. “Nos conocemos en Puerto Rico, y este ha sido nuestro lugar especial”, declaró a People.

La presencia de tres íconos de la música latina reforzó el carácter cultural y emocional del evento, conectando la celebración privada con el legado artístico de la isla.

Más allá del glamour: compromiso social

El compromiso de la pareja no solo se celebró con lujo y música, sino también con un mensaje de responsabilidad social. Álvarez Westwood, especialista en radiología mamaria, ha estado vinculada a causas relacionadas con el diagnóstico temprano del cáncer de mama. Junto a Henry, copresidió recientemente la Gala de la Sociedad Americana del Cáncer de Puerto Rico, y ambos planean continuar apoyando proyectos filantrópicos en la isla y a nivel nacional.

¿Se viene una colaboración musical?

La reunión de Marc Anthony, Enrique Iglesias y Ricky Martin en un mismo escenario ha generado expectativas entre los fans. Los tres artistas han compartido giras y colaboraciones en el pasado, pero verlos juntos en un evento privado reaviva la posibilidad de un nuevo proyecto conjunto. Por ahora, la aparición se mantiene como un momento único, pero los seguidores esperan que esta reunión sea el inicio de algo más grande en 2026.