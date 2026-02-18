¡ANTES QUE SE AGOTEN! Juanes anunció su gira en Estados Unidos: Fechas y cómo comprar entradas

El ícono del rock en español está de vuelta. El Juanes World Tour 2026 ha sido anunciado oficialmente, abarcando alrededor de 50 fechas estratégicas entre Estados Unidos, México, Bogotá, Costa Rica y Europa. En esta ambiciosa serie de conciertos, el colombiano no solo interpretará los clásicos, sino que presentará en vivo la música de su próximo y esperado álbum titulado “JuanesTeban”.

Este nuevo trabajo discográfico cuenta con la producción del propio Juanes junto al talentoso Nico Cotton. Según ha explicado el artista, el concepto del álbum es una exploración dual de su identidad: "Juanes representa al cantante cercano y universalmente reconocido; Teban es su alter ego intrépido, dispuesto a revelar sin filtros sus verdades emocionales más profundas".

¿Cuáles son las próximas presentaciones en vivo de Juanes?

Antes de lanzarse de lleno a la gira, el ganador de 29 premios GRAMMY y Latin GRAMMY cumplirá con compromisos de alto nivel en Puerto Rico y Barranquilla, además de encabezar los prestigiosos festivales de Viña del Mar y Vive Latino. Con el reconocimiento reciente de Billboard como el "Mejor Artista Latino de Rock/Pop del Siglo XXI", la demanda por ver a Juanes se perfila como una de las más altas de la década.

¿Cuándo inicia la preventa del tour de Juanes en Estados Unidos?

Para los fanáticos en Estados Unidos, la rapidez será clave. Citi ha sido designada como la tarjeta oficial de la gira, lo que otorga a sus tarjetahabientes un acceso privilegiado. La preventa exclusiva iniciará mañana jueves 19 de febrero a las 10:00 a. m. y estará disponible hasta las 10:00 p. m. del mismo día a través del programa Citi Entertainment.

Fechas de la gira en Estados Unidos

Florida: 3 de septiembre (Orlando), 4 de septiembre (Miami) y 6 de septiembre (Jacksonville).

Noreste: 18 de septiembre (Newark), 23 de septiembre (Boston) y 19 de septiembre (Toronto, Canadá).

Texas (Regreso): 30 de septiembre (Irving), 2 de octubre (San Antonio), 3 de octubre (McAllen) y 4 de octubre (Houston).

California: La gira cerrará con fuerza en el estado dorado con paradas en San José (14 de octubre), Wheatland (15 de octubre), Los Ángeles en el icónico The Kia Forum (16 de octubre) y San Diego (22 de octubre).

Lee también: ¡SIN DESAYUNO! Lista de hoteles en Estados Unidos que podrían no ofrecerlo

Lee también: BAFTA 2026: A qué hora verlos en Estados Unidos, presentadores y los favoritos a ganar

