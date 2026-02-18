BAFTA 2026: A qué hora verlos en Estados Unidos, presentadores y los favoritos a ganar

Los Premios del Cine de la Academia Británica, mejor conocidos como los Premios BAFTA, se han consolidado como un referente ineludible de lo que sucederá en la próxima edición de los Oscar y los Premios SAG. La historia reciente demuestra que quien se lleve un trofeo en Londres, tiene una probabilidad altísima de repetir la hazaña en las próximas premiaciones importantes de la industria.

¿Cuándo y dónde son los premios BAFTA 2026?

La septuagésima novena edición de los Premios BAFTA 2026 se llevará a cabo el próximo domingo 22 de febrero. La cita será en el Southbank Centre de Londres, específicamente en el Royal Festival Hall. Aunque ediciones anteriores se realizaron en recintos icónicos como el Royal Albert Hall o la Royal Opera House, esta sede moderna promete una atmósfera renovada para celebrar lo mejor del cine mundial y británico.

¿Cuáles son los horarios y dónde ver la gala en Estados Unidos?

Para los espectadores en Estados Unidos, es crucial ajustar los relojes. La ceremonia oficial comienza a las 7:00 PM GMT y está programada para finalizar a las 9:00 PM GMT. Esto se traduce a los siguientes horarios locales:

Costa Este (ET): 2:00 PM – 4:00 PM

Zona Central (CT): 1:00 PM – 3:00 PM

Zona de Montaña (MT): 12:00 PM – 2:00 PM

Costa Oeste (PT): 11:00 AM – 1:00 PM

Si desea disfrutar de la premiación completa y en vivo, la opción principal es a través de BBC One, y se transmitirá vía streaming por BBC iPlayer.

Un anfitrión de lujo y estrellas invitadas

El encargado de conducir la velada en este 2026 es el carismático Alan Cumming, quien ha ganado una nueva ola de popularidad tras su paso por The Traitors US. Cumming reemplaza a David Tennant en esta tarea, aportando su característico estilo audaz y teatral.

Junto a él, desfilarán por el escenario figuras de la talla de Alicia Vikander, Cillian Murphy, Michael B. Jordan, Anya Taylor-Joy y la estrella emergente Jacob Elordi. La lista de presentadores confirmados incluye nombres potentes como Glenn Close, Ethan Hawke y Gillian Anderson, asegurando una noche cargada de elegancia y talento internacional.

¿Quiénes son los favoritos a ganar?

Este año, la competencia está más reñida que nunca. En la categoría reina de Mejor Película, cintas como “Hamnet” y “Sinners” parten como favoritas, seguidas de cerca por el drama noruego “Sentimental Value”. En las categorías de actuación, la lucha entre Timothée Chalamet y Leonardo DiCaprio por el premio a Mejor Actor Principal promete ser uno de los momentos más comentados de la noche en redes sociales.

