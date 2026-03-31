Pan de Pascua italiano: La tradición que conquista Nueva York cada año
Descubre la receta del icónico pan de Pascua neoyorquino. Un bocado de historia con aroma a anís y limón que celebra el renacimiento y la unión familiar
En las calles de Manhattan y Brooklyn, la llegada de la primavera no solo se anuncia con los cerezos en flor, sino con el aroma dulce y especiado que emana de las panaderías italianas. El pan de Pascua (o pane di Pasqua) es mucho más que un alimento; es un símbolo de unidad y renacimiento que ha encontrado en Nueva York un segundo hogar. En lugares emblemáticos como el restaurante Patsy's de la calle 56, preparar esta receta es un rito anual que conecta a generaciones de la comunidad italoamericana, manteniendo viva una herencia que se remonta a siglos atrás.
Detalles de la receta tradicional
Este pan se caracteriza por un dulzor sutil, enriquecido con notas cítricas de limón y el aroma distintivo de las semillas de anís, que le otorgan una personalidad única frente a otros panes festivos.
Porciones: Ideal para 10 personas.
- Tip: Los huevos decorativos se colocan crudos sobre la trenza; se cocinan perfectamente y adquieren una textura similar al huevo duro durante el horneado del pan.
Ingredientes
- 1 taza de leche entera tibia
- 2 huevos grandes
- 1 cucharada de levadura instantánea
- ½ taza de azúcar
- Ralladura de 1 limón fresco
- 2 cucharaditas de semillas de anís
- ½ cucharadita de sal kosher
- 5 tazas de harina de trigo integral sin blanquear (añadida gradualmente para controlar la densidad)
- 6 cucharadas de mantequilla sin sal a temperatura ambiente (punto pomada).
Decoración
- 6 huevos teñidos de colores
- 1 yema batida con un chorrito de leche (para el brillo)
- Sprinkles de colores
Preparación paso a paso del trenzado neoyorkino
Combine la leche, el azúcar, los huevos, la levadura, la ralladura y el anís en el bol de una batidora. Incorpore inicialmente 3 ½ tazas de harina. Agregue la mantequilla cucharada a cucharada, permitiendo que la masa la absorba por completo antes de añadir la siguiente. Use el gancho amasador por unos 8 minutos hasta que la masa esté suave, brillante y ligeramente pegajosa al tacto. Evite el exceso de harina: la elasticidad es la clave para una miga tierna.
Forme una bola y déjela reposar en un bol engrasado, cubierto con film transparente, en un lugar cálido hasta que duplique su tamaño (1 hora y 15 minutos).
Divida la masa en tres partes iguales. Estire cada una hasta formar cuerdas de unos 50 cm. Tréncelas con cuidado desde el centro hacia los extremos y una las puntas para crear una forma de corona circular. Colóquela en una bandeja con papel pergamino y deje reposar una hora adicional para el segundo levado.
Quince minutos antes de entrar al horno, acomode los 6 huevos de colores en las costuras de la trenza, presionando ligeramente. Pincele toda la superficie con el glaseado de yema y espolvoree las grageas. Hornee a 175°C por 30 minutos o hasta que el pan luzca un dorado intenso y suene hueco al golpearlo suavemente en la base.
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