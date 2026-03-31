Pan de Pascua italiano: La tradición que conquista Nueva York cada año

En las calles de Manhattan y Brooklyn, la llegada de la primavera no solo se anuncia con los cerezos en flor, sino con el aroma dulce y especiado que emana de las panaderías italianas. El pan de Pascua (o pane di Pasqua) es mucho más que un alimento; es un símbolo de unidad y renacimiento que ha encontrado en Nueva York un segundo hogar. En lugares emblemáticos como el restaurante Patsy's de la calle 56, preparar esta receta es un rito anual que conecta a generaciones de la comunidad italoamericana, manteniendo viva una herencia que se remonta a siglos atrás.

Detalles de la receta tradicional

Este pan se caracteriza por un dulzor sutil, enriquecido con notas cítricas de limón y el aroma distintivo de las semillas de anís, que le otorgan una personalidad única frente a otros panes festivos.

Porciones: Ideal para 10 personas.

Tip: Los huevos decorativos se colocan crudos sobre la trenza; se cocinan perfectamente y adquieren una textura similar al huevo duro durante el horneado del pan.

Ingredientes



1 taza de leche entera tibia

2 huevos grandes

1 cucharada de levadura instantánea

½ taza de azúcar

Ralladura de 1 limón fresco

2 cucharaditas de semillas de anís

½ cucharadita de sal kosher

5 tazas de harina de trigo integral sin blanquear (añadida gradualmente para controlar la densidad)

6 cucharadas de mantequilla sin sal a temperatura ambiente (punto pomada).

Decoración



6 huevos teñidos de colores

1 yema batida con un chorrito de leche (para el brillo)

Sprinkles de colores

Preparación paso a paso del trenzado neoyorkino

Combine la leche, el azúcar, los huevos, la levadura, la ralladura y el anís en el bol de una batidora. Incorpore inicialmente 3 ½ tazas de harina. Agregue la mantequilla cucharada a cucharada, permitiendo que la masa la absorba por completo antes de añadir la siguiente. Use el gancho amasador por unos 8 minutos hasta que la masa esté suave, brillante y ligeramente pegajosa al tacto. Evite el exceso de harina: la elasticidad es la clave para una miga tierna.

Forme una bola y déjela reposar en un bol engrasado, cubierto con film transparente, en un lugar cálido hasta que duplique su tamaño (1 hora y 15 minutos).

Divida la masa en tres partes iguales. Estire cada una hasta formar cuerdas de unos 50 cm. Tréncelas con cuidado desde el centro hacia los extremos y una las puntas para crear una forma de corona circular. Colóquela en una bandeja con papel pergamino y deje reposar una hora adicional para el segundo levado.

Quince minutos antes de entrar al horno, acomode los 6 huevos de colores en las costuras de la trenza, presionando ligeramente. Pincele toda la superficie con el glaseado de yema y espolvoree las grageas. Hornee a 175°C por 30 minutos o hasta que el pan luzca un dorado intenso y suene hueco al golpearlo suavemente en la base.