Dulces de Pascua en EE.UU: paso a paso para unas galletas de mantequilla perfectas

La Pascua es una de las festividades más dulces del calendario en Estados Unidos, marcada por la presencia indiscutible de los huevos de chocolate. En 2026, la tendencia busca elevar estos clásicos a una experiencia más sofisticada y sensorial. Aquí presentamos una propuesta novedosa: galletas de mantequilla tostada, diseñadas con un formato alargado para ser sumergidas en el centro cremoso de los huevos de chocolate con leche, creando un contraste de texturas inigualable.

¿Por qué es el postre ideal y fácil en Pascua?

Estas galletas no son una preparación convencional; utilizan la técnica de la mantequilla avellanada para aportar una profundidad de sabor que recuerda a los frutos secos, equilibrando perfectamente el dulzor intenso del chocolate y el caramelo.



De esta receta pueden salir alrededor de 20-25 unidades.

Tiempo: 15 minutos de preparación, 12 minutos de cocción y 10 minutos de enfriamiento.

Ingredientes



175 gramos de mantequilla de buena calidad

50 gramos de azúcar extrafina para la masa

2 cucharadas de azúcar morena

100 gramos de harina integral

100 gramos de harina común todo uso

2 cucharadas de leche entera

4 huevos de chocolate (preferiblemente tipo Cadbury con relleno de crema o caramelo)

RECETA: Prepara con el chef Mariano unas Galletas con chocomalteada

¿Cómo es la preparación para las galletas de Pascua?

Este paso técnico es lo que eleva la galleta de una receta simple a una categoría gourmet. El proceso consiste en cocinar la mantequilla hasta que los sólidos lácteos se caramelicen:

Derrita la mantequilla a fuego lento en una cacerola de fondo claro (para observar el color).

Cocine por 3 a 4 minutos adicionales después de fundirse totalmente.

Las burbujas grandes se transformarán en una espuma fina y el aroma comenzará a recordar a las avellanas tostadas.

Retire del fuego en cuanto alcance un tono dorado ámbar para evitar que se queme. Trasládela a un recipiente y refrigere hasta que esté firme antes de comenzar la masa.

Una vez que la mantequilla tostada esté firme pero manejable, bátala con el azúcar extrafino y la leche hasta lograr una consistencia ligera y esponjosa. Incorpore ambas harinas tamizadas con movimientos envolventes hasta formar una masa homogénea.

Precaliente el horno a 200°C (o 180°C con ventilador). Extienda la masa sobre una superficie enharinada con un grosor uniforme de 1 cm. Recorte los bordes para formar un cuadrado perfecto, pinche la superficie con un tenedor para evitar burbujas de aire y espolvoree el azúcar moreno. Corte tiras de 1 cm de ancho por 8 cm de largo (formato "soldadito").

Hornee de 10 a 12 minutos hasta que los bordes estén ligeramente dorados. Deje enfriar en la propia bandeja por 10 minutos; este tiempo es vital para que la galleta adquiera su firmeza característica antes de pasarla a una rejilla.

Magia chocolatosa para Pascua

La magia de este postre ocurre al presentar los huevos de chocolate (de crema o caramelo) con la parte superior retirada cuidadosamente, permitiendo que la galleta actúe como una "cuchara comestible".