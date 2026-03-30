Receta de la Semana Santa: Pescado en salsa verde
¿Buscas el plato ideal para esta Semana Santa? Aprende a preparar un róbalo en salsa verde con un marinado de cítrico perfecto
La celebración de Pascua (Semana Santa) en Estados Unidos es una oportunidad perfecta para reencontrarse con los sabores del mar. En 2026 la tendencia culinaria se inclina hacia preparaciones que resaltan la frescura del producto sin complicaciones, pero con una técnica impecable. El pescado en salsa verde, específicamente utilizando filetes de róbalo, se posiciona como una opción sofisticada y ligera que respeta la tradición de abstinencia de carnes rojas.
Esta preparación es para dos personas.
¿Cómo preparar un pescado delicioso en Pascua?
Ingredientes
- Para el pescado
2 filetes de róbalo (225 g cada uno, sin piel).
1/4 taza de cilantro fresco
1/4 taza de agua
1/4 taza de jugo de lima recién exprimido.
3 dientes de ajo
1 cucharadita de sal kosher
1/2 cucharadita de pimienta negra recién molida
- Para la salsa
2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
1/4 taza de jugo de naranja amarga
1 taza de cilantro
1/2 taza de perejil
1 taza de cebollino picado
1/2 taza de aceite de oliva y 1/2 taza de caldo de mariscos o pescado de alta calidad.
Sal kosher y pimienta al gusto
Paso a paso para que el pescado te quede jugoso en Semana Santa
- El marinado
Licúe el cilantro con el agua, el jugo de lima, el ajo, la sal y la pimienta hasta lograr una mezcla homogénea. Vierta esta preparación sobre los filetes de róbalo en un plato hondo. El tiempo es clave: deje reposar solo 5 minutos. La acidez de la lima es potente y un exceso de tiempo podría comenzar a desnaturalizar las proteínas ("cocinar") el tejido del pescado, alterando la jugosidad final.
- Salsa verde
En una batidora o procesador, mezcle el aceite de oliva, el jugo de naranja amarga, el cilantro, el perejil, el cebollino y la sal. Traslade la mezcla a una cacerola pequeña a fuego medio-alto. Una vez alcance el punto de ebullición, incorpore el caldo de mariscos. Rectifique el punto de sazón y mantenga la salsa caliente para el servicio inmediato.
- Sellado perfecto
Caliente el aceite en una sartén antiadherente a fuego medio-alto. Un truco profesional es secar ligeramente los filetes con papel absorbente antes de ponerlos al fuego para asegurar un dorado uniforme. Cocine el róbalo aproximadamente de 2 a 3 minutos por cada lado. Se busca una costra dorada exterior y un centro opaco pero extremadamente jugoso.
Si no consigue naranja amarga en su mercado local en ciudades como Miami o Nueva York, puede sustituirla mezclando partes iguales de jugo de naranja dulce y jugo de limón verde.