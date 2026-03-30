Galletas de conejito de Pascua: Receta fácil de avena y naranja para hacer con niños

La llegada de la Pascua es el pretexto ideal para transformar la cocina en un taller de creatividad. No hay mejor manera de integrar a los niños en las labores del hogar que realizando unas divertidas y clásicas galletas de avena con pasas. Esta preparación se basa en una masa quebrada con un toque cítrico de naranja y la untuosidad de la mantequilla, logrando un equilibrio entre lo rústico de la avena y lo jugoso de las pasas.

¡Preparamos unas deliciosas velitas de queso y galletas de nuez!

Deliciosa receta de galletas en forma de conejitos de Pascua

Esta receta está diseñada para obtener entre 20 y 24 unidades, lo que la hace perfecta para compartir en reuniones familiares o para regalar en cestas de Pascua personalizadas.

Tiempo de preparación: 45 minutos

Tiempo de horno: 10-12 minutos por tanda

Calorías: 134 kcal por unidad

Ingredientes



110 gramos de mantequilla a temperatura ambiente

110 gramos de azúcar glass

Ralladura fina de 1 naranja fresca.

1 huevo de tamaño grande

210 gramos de harina común todo uso

80 gramos de hojuelas de avena

80 gramos de pasas trituradas

Paso a paso para la preparación de las galletas de Pascua

En un bol amplio, bata la mantequilla con el azúcar y la ralladura de naranja hasta que la mezcla luzca ligera, pálida y esponjosa. Incorpore el huevo y bata hasta integrar completamente. Finalmente, añada la harina tamizada, la avena y las pasas picadas. Mezcle con una espátula o con las manos hasta obtener una masa homogénea y suave.

Forme un disco con la masa, envuélvela en film transparente y llévala al refrigerador por 30 minutos. Este paso es vital: permite que la mantequilla se asiente y la harina se hidrate, lo que facilita enormemente el corte de las formas de conejito sin que la masa se pegue o pierda su diseño en el horno.



Precaliente su horno a 200°C (o 180°C si su equipo cuenta con ventilador/convección). Extienda la masa sobre una superficie ligeramente enharinada hasta alcanzar un grosor uniforme de 1 cm.

Coloque las piezas en bandejas con papel de hornear, dejando espacio entre ellas. Espolvoree con un toque de azúcar y hornee por 10-12 minutos.

Al salir del horno, las galletas estarán algo suaves al tacto. Es fundamental trasladarlas con cuidado a una rejilla de metal.



