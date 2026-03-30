Galletas de conejito de Pascua: Receta fácil de avena y naranja para hacer con niños
¡La Pascua ya está aquí! Sorprende a los más pequeños con estas deliciosas galletas de avena, naranja y pasas. Una receta perfecta para hornear en familia
La llegada de la Pascua es el pretexto ideal para transformar la cocina en un taller de creatividad. No hay mejor manera de integrar a los niños en las labores del hogar que realizando unas divertidas y clásicas galletas de avena con pasas. Esta preparación se basa en una masa quebrada con un toque cítrico de naranja y la untuosidad de la mantequilla, logrando un equilibrio entre lo rústico de la avena y lo jugoso de las pasas.
¡Preparamos unas deliciosas velitas de queso y galletas de nuez!
Deliciosa receta de galletas en forma de conejitos de Pascua
Esta receta está diseñada para obtener entre 20 y 24 unidades, lo que la hace perfecta para compartir en reuniones familiares o para regalar en cestas de Pascua personalizadas.
- Tiempo de preparación: 45 minutos
- Tiempo de horno: 10-12 minutos por tanda
- Calorías: 134 kcal por unidad
Ingredientes
- 110 gramos de mantequilla a temperatura ambiente
- 110 gramos de azúcar glass
- Ralladura fina de 1 naranja fresca.
- 1 huevo de tamaño grande
- 210 gramos de harina común todo uso
- 80 gramos de hojuelas de avena
- 80 gramos de pasas trituradas
Paso a paso para la preparación de las galletas de Pascua
En un bol amplio, bata la mantequilla con el azúcar y la ralladura de naranja hasta que la mezcla luzca ligera, pálida y esponjosa. Incorpore el huevo y bata hasta integrar completamente. Finalmente, añada la harina tamizada, la avena y las pasas picadas. Mezcle con una espátula o con las manos hasta obtener una masa homogénea y suave.
Forme un disco con la masa, envuélvela en film transparente y llévala al refrigerador por 30 minutos. Este paso es vital: permite que la mantequilla se asiente y la harina se hidrate, lo que facilita enormemente el corte de las formas de conejito sin que la masa se pegue o pierda su diseño en el horno.
Precaliente su horno a 200°C (o 180°C si su equipo cuenta con ventilador/convección). Extienda la masa sobre una superficie ligeramente enharinada hasta alcanzar un grosor uniforme de 1 cm.
Coloque las piezas en bandejas con papel de hornear, dejando espacio entre ellas. Espolvoree con un toque de azúcar y hornee por 10-12 minutos.
Al salir del horno, las galletas estarán algo suaves al tacto. Es fundamental trasladarlas con cuidado a una rejilla de metal.