Antojo de pozole: Prepara esta versión roja en pocos pasos

El ingrediente clave del pozole mexicano es el maíz nixtamalizado (conocido como hominy en EE.UU.). Estos granos son la base de la dieta mesoamericana; se muelen para convertirse en masa para tortillas y tamales, dándole ese sabor inconfundible a las diferentes versiones del plato. Sin este elemento, el pozole simplemente deja de serlo.

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Otro pilar fundamental es la base del caldo. Como menciona la chef ejecutiva de José en Dallas, Anastacia Quiñones-Pittman: "Los mejores pozoles comienzan con el caldo. La profundidad es clave; deberías sentirlo en tus labios incluso después de haber dado el último sorbo". Si no puedes dedicarle horas a este platillo, la olla a presión es tu mejor aliada para sacar adelante una comida espectacular en un fin de semana ajetreado o para curar una resaca persistente.

Ingredientes



2 chiles ancho

2 chiles guajillo (secos y sin semillas)

2 lbs de paleta de cerdo cortada en trozos

Cebolla

4 dientes de ajo

Orégano seco

Hoja de laurel

1 lata (30 oz) de maíz blanco precocido

4 tazas de caldo de pollo

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¿Cómo hacer el pozole de manera exprés?

Hidrata los chiles en 2 tazas de agua hirviendo. Una vez fríos, lícualos con la cebolla, el ajo y el orégano hasta obtener una pasta tersa. Este puré es el alma del pozole rojo y lo que le otorga su "riqueza" característica.

Sazona el cerdo con sal y pimienta. Usa la función "Sauté" (saltear) de tu olla a presión con un poco de aceite para dorar la carne durante unos 8-12 minutos. Retira la carne y vierte con cuidado el puré de chiles. Usa una cuchara de madera para raspar el fondo; esos restos de carne dorada son oro puro para el sabor final.

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¿Cómo es la preparación en olla de presión?

Regresa el cerdo a la olla. Añade el caldo de pollo, la hoja de laurel y ajusta la sal.

Programa 20 minutos a alta presión. Libera la presión manualmente.

Incorpora el maíz blanco escurrido. Programa 5 minutos adicionales a alta presión. Libera nuevamente de forma manual.

¿Con qué acompañar este pozole?

Col rallada y rábanos en rodajas finas.

Cebolla blanca picada, cilantro y abundante limón verde.

Aguacate en rebanadas frescas.

Tostadas de maíz crujientes para el contraste perfecto.

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