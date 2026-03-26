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Antojo de pozole: Prepara esta versión roja en pocos pasos

¿Poco tiempo para cocinar? Descubre cómo lograr un pozole rojo con la profundidad de horas de cocción en solo minutos usando tu olla a presión

pozole rojo

Escrito por: Adrialis Barrios | Stoic Media

El ingrediente clave del pozole mexicano es el maíz nixtamalizado (conocido como hominy en EE.UU.). Estos granos son la base de la dieta mesoamericana; se muelen para convertirse en masa para tortillas y tamales, dándole ese sabor inconfundible a las diferentes versiones del plato. Sin este elemento, el pozole simplemente deja de serlo.

¿No sabes cómo cocinar un pozole verde? ¡Aquí te enseñamos!

¿Cómo preparar un pozole rojo en 5 minutos?

Otro pilar fundamental es la base del caldo. Como menciona la chef ejecutiva de José en Dallas, Anastacia Quiñones-Pittman: "Los mejores pozoles comienzan con el caldo. La profundidad es clave; deberías sentirlo en tus labios incluso después de haber dado el último sorbo". Si no puedes dedicarle horas a este platillo, la olla a presión es tu mejor aliada para sacar adelante una comida espectacular en un fin de semana ajetreado o para curar una resaca persistente.

Ingredientes

  • 2 chiles ancho
  • 2 chiles guajillo (secos y sin semillas)
  • 2 lbs de paleta de cerdo cortada en trozos
  • Cebolla
  • 4 dientes de ajo
  • Orégano seco
  • Hoja de laurel
  • 1 lata (30 oz) de maíz blanco precocido
  • 4 tazas de caldo de pollo

¡Este pozole de Iztapalapa no puede faltar en las fiestas patrias!

¿Cómo hacer el pozole de manera exprés?

  • Hidrata los chiles en 2 tazas de agua hirviendo. Una vez fríos, lícualos con la cebolla, el ajo y el orégano hasta obtener una pasta tersa. Este puré es el alma del pozole rojo y lo que le otorga su "riqueza" característica.
  • Sazona el cerdo con sal y pimienta. Usa la función "Sauté" (saltear) de tu olla a presión con un poco de aceite para dorar la carne durante unos 8-12 minutos. Retira la carne y vierte con cuidado el puré de chiles. Usa una cuchara de madera para raspar el fondo; esos restos de carne dorada son oro puro para el sabor final.

Los pozoles y pancita de Iztapalapa, una delicia para estos días fríos

¿Cómo es la preparación en olla de presión?

Regresa el cerdo a la olla. Añade el caldo de pollo, la hoja de laurel y ajusta la sal.

Programa 20 minutos a alta presión. Libera la presión manualmente.
Incorpora el maíz blanco escurrido. Programa 5 minutos adicionales a alta presión. Libera nuevamente de forma manual.

¿Con qué acompañar este pozole?

  • Col rallada y rábanos en rodajas finas.
  • Cebolla blanca picada, cilantro y abundante limón verde.
  • Aguacate en rebanadas frescas.
  • Tostadas de maíz crujientes para el contraste perfecto.

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