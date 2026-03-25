El auténtico martini mexicano: La receta original que nació en Austin, Texas

El martini mexicano no nació en las costas de México, sino en la vibrante ciudad de Austin, Texas. Su origen es el resultado de la fusión entre la cultura texana y mexicana que ha convivido históricamente en este estado. El auténtico sabor de este cóctel radica en ser un elixir helado y agridulce, servido tradicionalmente en una copa de coctel con una impecable costra de sal y adornado con aceitunas verdes.

Así han pasado muchos texanos sus veranos durante décadas. Sin embargo, su creación, aunque elegante, siempre fue pensada para ser casera y honesta. Lamentablemente, con el paso del tiempo, el martini mexicano ha perdido su toque artesanal en muchos establecimientos, donde suelen servirlo con mezclas para margaritas prefabricadas y en vasos de plástico.

Limonadas refrescantes | Recetas de bebidas frías

¿Cómo preparar un auténtico martini mexicano?

Para lograr ese equilibrio perfecto entre la potencia del agave y la acidez del cítrico, necesitarás:

3 onzas de tequila añejo: La base robusta que aporta notas de madera y suavidad.

1 ½ onzas de Cointreau: El licor de naranja que brinda el dulzor cítrico necesario.

1 ½ onzas de jugo de lima fresco: Recién exprimido.

½ onza de salmuera de aceitunas verdes: Directo del frasco, el ingrediente secreto que aporta el toque salino y umami.

Un chorrito de zumo de naranja fresco.

Rodajas de lima, aceitunas verdes y sal kosher para el borde de la copa.

Lee también: 7 lugares raros de Estados Unidos que parecen de otro planeta

¿Cómo es la preparación?

Comienza enfriando tu copa de martini o una copa pequeña de coctel. Frota un gajo de lima por el borde y pásalo por sal para crear una costra uniforme.

En una coctelera llena de hielo cristalino, vierte el tequila añejo, el Cointreau, el jugo de lima, la salmuera y el chorrito de naranja. Agita vigorosamente durante al menos 15 segundos hasta que la coctelera esté escarchada por fuera.

Cuela la mezcla con cuidado en la copa preparada. La temperatura debe ser glaciar para que el sabor agridulce resalte correctamente.

Añade un par de aceitunas verdes ensartadas en un palillo y una rodaja de lima fresca.

El martini mexicano no es una bebida rápida. Se recomienda proceder a beber lentamente, preferiblemente acompañado de una cesta de patatas fritas (chips) recién hechas y un bol de salsa picante casera.

Lee también: Sopa de tortilla clásica: Cómo prepararla con los mejores toppings personalizados

