De la inocencia al terror: 3 razones para ver la nueva serie de Pablo Escobar

Pablo Escobar Gaviria, el capo más popular de Colombia, Latinoamérica y Estados Unidos, tendrá nuevamente una producción relatando su historia, pero esta vez desde una perspectiva nunca antes abordada por la ficción. En esta ocasión, el único hijo varón del narcotraficante, Juan Pablo Escobar Henao, tiene la prioridad narrativa para desentrañar la intimidad de su hogar.

¿De qué trata "Dear Killer Nannies"?

La serie, titulada "Dear Killer Nannies", está protagonizada por el reconocido actor colombo-estadounidense John Leguizamo, quien asume el monumental reto de interpretar al temido líder del Cártel de Medellín. Escobar Gaviria, quien falleció en diciembre de 1993 tras un enfrentamiento con fuerzas especiales, es retratado aquí bajo la surrealista dinámica familiar que solo sus hijos conocieron.

La premisa central de la serie es el resquebrajamiento de la "burbuja de cristal" en la que vivía Juampi. Durante sus primeros años, el niño percibía a su padre como un empresario respetable y un benefactor generoso.

¿Por qué ver "Dear Killer Nannies"?

Debido al peligro constante y las persecuciones, Juampi creció rodeado de guardaespaldas. En su mente infantil, los veía como sus únicos amigos y custodios, sin comprender que eran miembros del sicariato entrenados para matar y ejecutar las órdenes más crueles de su progenitor.

John Leguizamo: El actor asume el reto de interpretar a un Escobar que oscila entre la crueldad absoluta de un criminal de guerra y un lado paternal profundamente protector, marcando uno de los papeles más ambiciosos y serios de su carrera actoral.

La serie fue creada conjuntamente con el propio Juan Pablo Escobar, lo que garantiza un nivel de autenticidad y crudeza sin precedentes sobre las vivencias en la intimidad de la Hacienda Nápoles y los diversos escondites durante los años 80 y 90.

¿Quiénes forman parte del elenco de "Dear Killer Nannies"?

Para retratar con precisión el paso del tiempo, la producción cuenta con tres actores para dar vida a Juampi en diferentes etapas de su vida: Janer Villareal, Miguel Tamayo y Miguel Ángel García. El reparto internacional se completa con figuras de peso:

Laura Rodríguez interpreta a Victoria Henao, la madre de Juampi y pilar fundamental en la vida del capo.

Andrés Delgado y la reconocida Carmen Electra.

¿Cuándo se estrena?

Para los suscriptores en Estados Unidos, "Dear Killer Nannies" estará disponible a través del paquete de Hulu y Disney+ a partir del 1 de abril. A nivel internacional, la serie se lanzará bajo el sello de Disney+, posicionándose como una de las apuestas dramáticas más fuertes de la temporada de primavera.

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