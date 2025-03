Laura Flores le manda mensaje a los hijos de Lalo Salazar tras rumores de mala relación

El romance que se ha robado los reflectores en las últimas semanas es el de Laura Flores y Lalo Salzar , quienes después de 23 años se reencontraron y decidieron darse una nueva oportunidad en el amor.

¿Laura Flores quiere casarse con Lalo Salazar?

Laura Flores concedió una entrevista a nuestros conductores de Venga La Alegría y, entre los variados temas que se tocaron, uno de los más importantes que se dieron fue la relación amorosa que tiene con Lalo Salazar. En primera instancia, la actriz dijo sentirse feliz por el presente que vive, asegurando que la oportunidad que le ha dado al amor, hasta ahora, no la ha decepcionado.

Y si bien está emocionada por el futuro que puede llegar en compañía de su pareja actual, dejó claro que, por ahora, no piensa en matrimonio, pues su objetivo es disfrutar el día a día su noviazgo: “No, no necesitamos esos adornos (de boda), no necesitamos nada de eso. Tiempo al tiempo, no pensamos en eso (...) Somos personas muy aterrizadas y simplemente sucedió”.

¿Los hijos de Lalo Salazar tienen mala relación con Laura Flores?

En medio de su noviazgo ha trascendido que los hijos de Lalo Salzar no estaban de acuerdo con la relación. No obstante, en una entrevista para N+, el periodista desmintió la información, asegurando que todo se trataba de un rumor.

No obstante, hace unos días Lalo Salazar compartió en su cuenta de Instagram una fotografía junto a sus dos hijos. La imagen se hizo viral gracias al comentario que dejó su actual pareja Laura Flores, demostrando que no existe mala relación con los hijos del periodista y reportero.

¿Cuál fue el mensaje de Laura Flores? En la publicación de Lalo Salazar se hizo presente Laura Flores, quien publicó “se ven hermosos y felices”.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales?

Como era de esperarse, el comentario de Laura Flores no pasó desapercibido en redes sociales donde los internautas de inmediato reaccionaron y celebraron el amor que derrocha la pareja y que la presunta mala relación con los hijos de Lalo Salazar hayan sido meros rumores.