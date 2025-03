¿Laura Flores planea casarse con Lalo Salazar? Esto dijo la actriz

Han pasado algunas semanas desde que Laura Flores , reconocida actriz de telenovelas, confirmó que se dio una nueva oportunidad en el amor al concretar una relación formal con el conductor de noticias Lalo Salazar. Ahora, la también influencer dio a conocer detalles sobre si estaría dispuesta a casarse con su nuevo galán. ¿Qué fue lo que dijo?

Laura Flores, quien en el pasado tuvo un exitoso paso por “MasterChef Celebrity” evidenció que se encuentra realmente feliz por la nueva oportunidad que se dio en el amor con Lalo Salazar, a quien conoce de hace varios años. La etapa de enamoramiento entre ambos es tan grande que, incluso, los medios le han señalado si estaría dispuesta a llegar al altar.

¿Laura Flores quiere casarse con Lalo Salazar?

Laura Flores concedió una entrevista a nuestros conductores de Venga La Alegría y, entre los variados temas que se tocaron, uno de los más importantes que se dieron fue la relación amorosa que tiene con Lalo Salazar. En primera instancia, la actriz dijo sentirse feliz por el presente que vive, asegurando que la oportunidad que le ha dado al amor, hasta ahora, no la ha decepcionado.

Y si bien está emocionada por el futuro que puede llegar en compañía de su pareja actual, dejó claro que, por ahora, no piensa en matrimonio, pues su objetivo es disfrutar el día a día su noviazgo: “No, no necesitamos esos adornos (de boda), no necesitamos nada de eso. Tiempo al tiempo, no pensamos en eso (...) Somos personas muy aterrizadas y simplemente sucedió”.

¡Está en su era de amor! 😍💞 Laura Flores nos confiesa si hay planes de boda con Eduardo Salazar.💍#VLA 📺 Lunes a viernes, 8:55 a.m.

👉🏼 Azteca UNO EN VIVO https://t.co/gQ6ToBhlaQ 📲💻 pic.twitter.com/8TWVtFOeVY — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) March 13, 2025

¿Planea vivir junto a su pareja pronto?

Laura Flores fue cuestionada sobre si le gustaría vivir junto a Lalo Salazar ; y si bien aseguró que no le desagrada la idea, sentenció que es muy pronto en su relación para pasar a esta nueva etapa. Eso sí, finalizó su participación explicando que tanto ellos como sus hijos están muy contentos por la relación, hecho que les produce una felicidad inmensa.