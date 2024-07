A Laura León no le importó encontrar a su novio vestido de mujer, se quiere casar con él

La famosa cantante y actriz de 71 años, Laura León, está más que lista para participar en el musical Perfume de Gardenia, su inmensa trayectoria hace que el público espera con ansias la llegada de este proyecto junto a ella.

Laura León fue recibida con una ovación en los 90’s Pop Tour [VIDEO] Tras dejar súbitamente “Lagunilla mi barrio”, la salida de Laura León dio de qué hablar, pero en cambio, fue bien recibida en el 90’s PopTour.

“La tesorito”, como muchos la conocen, reveló hace poco que “creyó en el amor ciegamente y su hombre le falló". Fue durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, donde contó que a pesar de haber anunciado hace tres meses que se casaría, decidió cancelar la boda porque encontró a su pareja vestido de mujer.

Pero ahí no termina la cosa, pues Laura comentó que este hecho sucedió cuando fue la pedida de mano. Este suceso hizo que ella quisiera de inmediato cancelar los planes de formalizar ante el altar su relación, o eso es lo que pensaba hasta hace unos días.

Te puede interesar: Reportan que Christian Nodal se niega a dar pensión que Cazzu solicitó para su hija Inti

La cantante fue entrevistada recientemente, donde reveló que los planes de boda siguen en pie, aunque no por el momento, pues quiere disfrutar su relación y no frustrarse por pensar en ese compromiso. Y respecto a lo sucedido con su pareja, recalcó que no le importa en absoluto y que pesan más los tres años que llevan de relación.

Me vale madre si se viste de mujer

Declaró “La tesorito”.

También comentó que en los últimos años se ha sentido feliz, amada y satisfecha, además de recalcar sus cualidades de su pareja como un ser amoroso y divino. No dejó a un lado el dejar claro que lo quiere muchísimo y que en los últimos años se siente feliz, amada y satisfecha.

Lo cierto es que Laura León sabe muy bien lo que hace, al final es su vida y este hecho que causó furor para muchos, ella lo ve de otra manera completamente diferente. Le deseamos lo mejor en sus planes de boda.

También te puede interesar: Irina Baeva revela que todavía ama a Gabriel Soto y deja claro si seguiría con él