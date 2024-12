Laura Zapata le responde contundente a Cynthia Klitbo con quien está en guerra campal

La relación entre Laura Zapata y Cynthia Klitbo atraviesa uno de sus momentos más tensos. Tras las declaraciones de Klitbo sobre el supuesto salario superior que Zapata habría cobrado en el reality Secretos de Villanas, la actriz no se quedó callada y respondió con contundencia, reafirmando su postura en medio de esta guerra de declaraciones.

¿Qué dijo Laura Zapata para encender aún más la pelea con Cynthia Klitbo?

En respuesta a los señalamientos de Cynthia Klitbo, Laura Zapata no dudó en defenderse y lanzar una indirecta contundente: “Bueno, de alguna manera soy garantía. Dicen ‘Laura Zapata’ y hacen el chisme. Casi casi dame el nombre y te hago el chisme, ¿no?”. Además, añadió que no necesita esforzarse para ser el centro de atención: “Yo no me necesito mover, siempre hablan de mí, siempre me quieren llevar a sus basureros. Afortunadamente, no me dejo”. También, dejó claro que no tolera que se cuestione su trayectoria ni su profesionalismo, dejando en evidencia que no tiene intenciones de reconciliarse pronto con Klitbo.

Apoyo a su sobrina Camila Sodi

En otro tema, Laura Zapata habló sobre su sobrina Camila Sodi, quien ha recurrido a una terapia basada en movimientos oculares para superar los recuerdos traumáticos de la pérdida de su madre, Ernestina Sodi: “Qué bueno, si ella cree en eso y que le sirva, le deseo lo mejor. Yo creo que uno tiene que seguir la filosofía en la que cree”, comentó la actriz.

Aunque expresó su apoyo, también subrayó que no todas las experiencias son válidas para probar: “No puedes probar de todo, pero creo que tienes que ir por el camino que te llame. Respeto profundamente cualquier movimiento o cadencia que ella tome, pero hasta ahí”.

