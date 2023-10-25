Al ingresar reconoces estar de acuerdo con el Aviso de Privacidad
Autenticando...
FOTOS | Laura Zapata revela el motivo de su distanciamiento con Thalía
La villana de las telenovelas ha vuelto a sacar a flote el pleito que la alejó de su famosa hermana. Te contamos todo en las fotos.
Laura Zapata.
Thalía.
Laura Zapata.
Laura Zapata.
Laura Zapata.
Laura Zapata.
Laura Zapata.
Laura Zapata.
Thalía.
Laura Zapata.
Laura Zapata.
Thalía.
Laura Zapata.
Laura Zapata.
Laura Zapata.
Laura Zapata.
Laura Zapata.
Laura Zapata.
Thalía.
Laura Zapata.