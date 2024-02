Leonardo García tacha de chismosa a Yolanda Garza y le pide no meterse con su familia

Hace unos días Yolanda Garza, amiga de Andrés García, reveló su molestia en torno a la intención de Leonardo García y Andrés García Jr. de impugnar el testamento de su padre y quitarle la herencia que le dejó a su esposa, Margarita Portillo.

Yolanda se indignó pues afirma que Leonardo y Andrés Jr. no solo no procuraban a su padre, sino que le quitaban su dinero, aunque ahora Leonardo reviró en su contra y así le respondió.

Leonardo García tacha de ser una chismosa a Yolanda Garza. ¿Qué pasó?

¿Qué dijo Leonardo García?

Durante un encuentro con los medios, entre ellos Ventaneando, Leonardo García señaló que “qué chismosa, que se abstenga a su familia y no a la mía. Yo no hablo mal de ella, yo no digo nada malo de ella ni expreso nada mal de ella, entonces también exijo respeto”.

¿Qué opina sobre la bioserie que quieren hacer de su padre?

En cuanto a la intención que tiene Yolanda junto a Margarita Portillo de hacer la bioserie de su padre, comentó: “Yo no tengo nada contra ellas pero tampoco se han acercado ni nada, entonces… yo no sé, hay muchos chismes y dimes y diretes y qué si dice, qué no dice, ahorita tengo cosas más ocupadas que hacer”.

“Yo no sé cómo están los derechos, yo no sé las cosas, si quieren hacerla de mi vida, con mucho gusto, pero cada quien tiene su vida”, recalcó y aseguró que sería un tema si lo llegan a mencionar a él en la bioserie de su padre, Andrés García.

“Ya que se queden con sus cosas, déjenme en paz, que se hagan su publicidad ellas, no conmigo, no bajo mis anchas”, añadió el actor que fue abordado en el aeropuerto pues fue a recoger a su novia, Flaminia Villagrán, recién llegada a la Ciudad de México.