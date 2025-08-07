Esta es la colonia de CDMX donde NADIE quiere rentar casa… y no es por el precio

Actualmente, la capital de la República Mexicana es uno de los lugares más buscados por personas que buscan alquilar una casa o departamento. Sin embargo, no todas las zonas de la CDMX son del agrado de los interesados, ya que existe específicamente una colonia en la que casi nadie quiere rentar, incluso a pesar de que los precios no son tan elevados como en el resto del territorio.

Una de las demarcaciones de las que mucha gente trata de “huir” al momento de buscar una vivienda, es Peñón de los Baños, según una estimación hecha por la herramienta de Inteligencia Artificial ChatGPT. Se cree que en esta colonia, ubicada en la Alcaldía Venustiano Carranza, nadie quiere rentar debido a que representa un foco rojo en la CDMX.

Esto por los índices de delincuencia que se han registrado en los últimos años, como los reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que alertan sobre cateos a domicilios en 2024 y detonaciones de armas de fuego en vía pública en 2025, hechos que la vuelven poco atractiva para el mercado. Lo anterior, impacta en el nulo interés para las propiedades en alquiler, aún teniendo precios relativamente estables, en comparación con aquellos sitios considerados como de “alto valor”.

Crédito: Freepik La colonia Peñón de los Baños en CDMX es poco atractiva para quienes buscan rentar

Cuánto cuesta rentar en la colonia Peñón de los Baños y por qué casi nadie quiere vivir ahí

De acuerdo con la información de diversos portales dedicados al alquiler de inmuebles en la Ciudad de México, los precios en el Peñón de los Baños van desde los 4 mil hasta los 12 mil pesos mexicanos. Dichos costos dependen de factores como el número de habitaciones, servicios incluidos, si se trata de casa o departamento, y la cercanía con medios de transporte.

Por otra parte, si bien estos precios siguen siendo razonables, en especial considerando el alza que experimentaron las rentas en la última década, algunos de los motivos por los que casi nadie quiere rentar en esta colonia de la CDMX, son:

