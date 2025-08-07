Los horóscopos de Esperanza Gracia para este viernes 8 de agosto: ¿qué me deparan los astros?

Esperanza Gracia nos indica que este 8 de agosto de 2025, las energías astrológicas se sienten intensas y transformadoras. Con la Luna en Escorpio, hay una búsqueda por dar con la verdad y navegar las emociones más profundas. Marte forma un aspecto con Plutón, lo que potencia la determinación, pero también puede despertar tensiones si no se canaliza con conciencia. Es un día ideal para soltar lo que ya no sirve, tomar decisiones valientes y avanzar con intención en aquello que realmente resuena con su propósito personal. Los horóscopos para el día.

Aries

Hoy los hados se van a mostrar muy favorables contigo, y vas a sentir que los cambios que están llegando a tu vida van en la dirección correcta. Tu autenticidad conquistará los corazones más gélidos.

Tauro

Van a llegar nuevos alicientes a tu vida que te alegrarán, ayudándote a sentirte más ligero y liberado de preocupaciones. Te darás cuenta que si quieres, puedes. Atento porque las envidias acechan.

Géminis

Tu entorno está un poco tenso y no puedes serenarlo. Escucha esa vocecita interior que te susurra lo que más te conviene y no te ampares tanto en la razón o en el sentido común. Tu intuición guiará tus pasos por el camino correcto.

Cáncer

Con Venus en tu signo, tu carisma y poder de seducción están disparados. Es el momento de disfrutar del amor y de olvidar los malos recuerdos, si has sufrido alguna decepción, para dejar abierto el camino a nuevas relaciones.

Leo

Felicidades, si cumples años. Con el Sol en tu signo, la vida te sonríe y decidas lo que decidas, acertarás de pleno. Te aguarda un maravilloso e inolvidable viaje en el que disfrutarás de lo lindo.

Virgo

Buen momento para valorar todo lo que has conseguido y controlar tu tendencia al perfeccionismo. La imaginación no es tu punto fuerte, pero la suplirás con una gran capacidad de trabajo, y los éxitos llegarán pronto… Confía.

Libra

Aunque haya momentos en los que te cueste encontrar la armonía o el entendimiento con los que tienes cerca, con el planeta Marte en tu signo, vas a recibir una inyección vital de energía para que cojas las riendas de tu vida y hagas lo que deseas en cada momento.

Escorpio

Hoy el destino va a brindarte momentos mágicos que debes aprovechar si quieres conseguir lo que deseas. Si crees que has actuado mal y te arrepientes, tendrás la valentía de reconocerlo y rectificar.

Sagitario

Hoy te sientes fuerte, con energía, con ganas de comerte el mundo… Tienes la oportunidad de emprender cambios o tomar decisiones que favorecerán tu vida. Una propuesta que te hicieron hace tiempo se va a concretar en este momento.

Capricornio

Hoy puedes sentir la necesidad de retarte a ti mismo y de exigirte al cien por cien, pero recuerda mantener a raya los pensamientos negativos, porque van a ponerte muchas trabas en tu camino.

Acuario

Aunque tus decisiones sean cuestionadas, tú no vas a titubear ni un momento. Los astros te protegen; lánzate sin miedo, que llegarás muy lejos. Puede que conozcas a personas encantadoras que pongan en tu vida una nota de color.

Piscis

Los buenos aspectos que está haciéndote el planeta Venus potencian tu carisma y tu habilidad natural para conectar emocionalmente con los demás. Déjate llevar por los impulsos de tu corazón y conseguirás lo que anhelas.

