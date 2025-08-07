¿Surgió el amor en La Granja VIP? Las parejas que se formaron en el reality

Desde España hasta Chile, La Granja VIP ha visitado diferentes países metiendo en aprietos a un par de celebridades alrededor del mundo, pero no todo fue polémica pues el amor se hizo notar en diferentes de estas versiones, y si bien puede que no muchas de esas parejas siga aún en una relación, sí fueron de las cosas más habladas en sus respectivas versiones, ¿por qué?

La Granja: Las relaciones amorosas que florecieron en el reality

Desde el 2005 La Granja se ha presentado en más de 5 emisiones que van desde Chile, España, Colombia y Brasil, convirtiéndose en uno de los reality shows más influyentes, con giros únicos, polémicas y mucho mucho chisme, las diferentes celebridades que se adentraron en La Granja se vieron en retos inolvidables, y muchos otros salieron bastante enamorados.

Gonzalo Egas y Vicky Lissidini - Chile

Gonzalo Egas, ganador de “La Granja” versión Chile, y la actriz uruguaya Vicky Lissidini, fueron una de las parejas más mediáticas del reality show. Su relación fue intensa y controversial, incluyendo momentos como cuando Egas le lanzó un balde de agua a Lissidini mientras dormía. Ambos salieron del reality como una pareja, pero eso no duró mucho, fueron a vivirse juntos días después de La Granja y según Lissidini “los tres días llegó con dos chicas a la casa. No creo que te acuerdes Gonzalo, pero te lo recuerdo”.



Gloria Cortés y Nabih Chadud - Chile

Gloria Cortés, quien obtuvo el cuarto lugar en el reality La Granja, conoció a Nabih Chadud dentro del programa, y ambos conformaron una pareja. Sin embargo esta relación no duró mucho, y tiempo después, Gloria se convirtió en madre junto a su pareja nueva pareja: Rodrigo Lama.



Natalia Guerrero y Juan Manuel Correal - Colombia

La Granja Tolima tuvo a Natalia Guerrero y Juan Manuel Correal. Guerrero era una antropóloga y viajera de Bogotá, mientras que Correal era un humorista y locutor de radio de Cúcuta. Su relación mantuvo el ojo del público bastante atento, pero tras finalizar el reality, su relación no prosperó. La vida de ambos tomó rumbos diferentes

Jakelyne Oliveira y Mariano - Brasil

La miss Jakelyne Oliveira y Mariano, el cantante sertanejo, se enamoraron La Granja Brasil. Su relación fue muy seguida y, contra todo pronóstico, después de salir del reality, se comprometieron. Siguen juntos y son muy activos en redes sociales, ¡que viva el amor!

Bárbara Evans y Mateus Verdelho - Brasil

Bárbara Evans y Mateus Verdelho tuvieron uno de los romances de los más intensos y mediáticos de La Granja Brasil. Tuvieron una relación de altibajos dentro del reality show, pero a pesar de la pasión, decidieron separarse meses después de que el programa terminara.

¿Será que La Granja VIP llegue a México para unir a parejas destinadas? Descúbrelo próximamente.