¿Leonardo García y Flaminia Villagrán decidieron terminar su romance?

El viernes pasado, Leonardo García comunicó en sus redes sociales que el romance con su novia Flaminia Villagrán había terminado, aunque casi de inmediato borró el mensaje y durante el fin de semana publicó una fotografía donde daba cuenta que estaba reconquistando.

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Pero, ¿Qué fue lo que en realidad pasó? La doctora y música guatemalteca, lo explicó en exclusiva a Ventaneando.

Creo que, tenemos que recordar que Leonardo está muy afectado por la pérdida de su papá, acaba de ser recientemente hace un mes y eso es algo muy duro, porque a pesar de todo lo que decían los medios, yo sí puedo hacer constatar que si quería mucho a su papá y lo admiraba

Entonces, ha sido una pérdida muy fuerte para él, más con todos estos dimes y diretes. Cada quien tiene su forma de llevar su proceso y vamos a ver ahorita cómo va todo, creo que hay que darle tiempo para que la gente se calme, solita. Yo no platico mucho de esas cosas, pero…

En otros temas, Flaminia confirmó que el próximo miércoles Leonardo y su madre, Sandra Vale asistirán a la develación de un busto de Andrés García en Acapulco.

Parece algo muy lindo que se esté develando este busto en honor a todas las películas, a todas las novelas y a todo el arte y la historia que tiene él en este campo, así que esperamos estar por ahí y sé que es un honor para su familia también

Que lindo que, a pesar del tiempo, pues la musicalidad de Acapulco ha estado trabajando en esto y que ahora sea una realidad

¿Qué opina sobre la herencia de Andrés García?

Y sobre si es verdad, que Sandra Vale y sus hijos podrían pelear por la herencia de Andrés García, tal como lo ha asegurado Roberto Palazuelos, Flaminia comentó:

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Ellos saben bien cómo lo estarán llevando, lo que sí sé, es que Sandy dio la vida por Don Andrés y que ama a sus hijos y ellos se llevan muy bien y pues están con la esperanza de hacer lo mejor

Por cierto, que Flaminia, inaugurará su primer consultorio estético en la Ciudad de México.

