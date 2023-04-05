Así fue la relación del actor Andrés García con Luis Miguel.

La relación que Andrés García tuvo con Luis Miguel fue casi padre e hijo, de hecho, fue el actor, quien en 1981 apadrinó el debut del entonces prodigioso niño, en el canal 44 de televisión de Ciudad Juárez, a donde el actor logró que Luisito Rey y su hijo estuvieran como invitados.

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Desde entonces, la relación entre Andrés y la familia de Luis Miguel se afianzó y Andrés vivió de cerca no solo del cantante al estrellato, si no hechos tan señalados como la desaparición de su madre, Marcela Basteri.

De hecho, fue a este programa, al que Andrés contó cómo Luisito Rey quería deshacerse de Marcela y, la sospecha que tenía de dónde podían haber quedado sus restos; una revelación que dio la vuelta al mundo, justo cuando Luis Miguel volvió a ser noticia debido a su bioserie.

En una ocasión, estando en España con Luisito Rey, Luisito me alcanzó para enseñarme una casa muy bonita que habían comprado en Madrid, que se llama Las Matas, que no podíamos entrar, estaba cerrada a piedra y lodo. Y me dice ‘Espérate, ahorita vamos a llamar al cuidador, vive aquí cerca’ me extrañó que él no tuviera las llaves de una casa, que luego vi que era muy bonita, pero nadie vivía ahí

Esta gente, se empieza a poner nervioso, Luisito, el que venía con él, su hermano creo que era y el cuidador que ya había aparecido ‘Bueno, bueno, ya la vieron, vámonos, vámonos’, pero se empiezan a poner nerviosos en la alberca, obviamente la alberca estaba en el jardín. El cuidador, era un vecino y dice ‘Bueno, cerramos esto Don Luis, verdad, no se le abre a nadie verdad’ como si estuviera ahí un tesoro o algo muy tenebroso

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Poco tiempo después, llámale un año, seis meses; empieza el run run de que, a lo mejor, Marcela no vuelve a aparecer y, siempre me quedé pensando ‘No será esa casa dónde le hicieron algo a Marcela y, a lo mejor hasta ahí la enterraron’

¿Por qué se alejó de Luis Miguel?

A pesar de la cercana relación que sostuvo con Luis Miguel, Andrés se quejó de la distancia que en los últimos años, el cantante puso entre ambos.