Leticia Calderón mostró el departamento donde su hijo Luciano vivirá.
Desde hace algunos meses, Leticia Calderón ha revelado a Ventaneando que estaba trabajando para que su hijo pueda ser completamente independiente.
Hola a todos, este es mi departamento, bienvenidos
De esta manera, Luciano, hijo de Leticia Calderón, abrió en exclusiva a las cámaras de Ventaneando las puertas del departamento al que muy pronto se mudará, para convertirse en un joven completamente independiente, apoyado por su famosa mamá.
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Lo estoy preparando con mucho amor, desde hace varios años compré este departamento, lo encontré, me pareció sensacional para él y poco a poco, lo he ido amueblando, la verdad es que a mí me emociona muchísimo, poner cada detalle, cada cosa, que si la lámpara, porque, además, ya está todo, ya está montado, tiene cubiertos, tiene sartenes, tiene vasos, tazas, mantelitos, servilletas, todo
Está listo para traer la ropa y me da mucha ilusión que el día de mañana mi hijo pueda independizarse
Y, así corresponde Luciano al infinito amor de su madre.
Me ha enseñado a cocinar hot cakes, me ha enseñó a sumar más amor, me enseñó a ver todo positivo, a tender mi cama. Estoy contento, me está enseñando todo lo posible para que ya por fin cumpla mi sueño
Leticia Calderón es ejemplo para familias con personas con Síndrome de Down.
Leticia, compartió lo mucho que le entusiasma servir de ejemplo a otros padres de familia a los que quiere motivar para normalizar la independencia de las personas con Síndrome de Down.
Con qué le sirva a una persona, creo que ya valió la entrevista y compartir con toda la gente ese miedo, porque también, claro me da miedo que le pase algo, pero tengo que confiar, tengo que confiar en él y él sabe que cuenta conmigo para lo que sea
Mi única petición a la sociedad, que seamos empáticos con las demás personas, también, lo quiero preparar para que el día de mañana, pues no sea tan fácil que abusen de él
Pero, no oculta lo mucho que le costará enfrentarse al famoso Síndrome del Nido Vacío, pues sabe que, el momento de dejar volar a sus hijos está por llegar.
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Dentro de un par de años, supongo que va a haber sentimientos encontrados de felicidad y de tristeza, el día que ellos vuelen, los dos, porque nuestro hijo seguramente hará su vida, ya sea aquí en la Ciudad de México o en el extranjero, por supuesto que voy a extrañarlos muchísimo, yo no sé sí logre vivir sola