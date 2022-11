Leticia Calderón tiene listo su testamento tras crisis de salud.

Leticia Calderón reveló que ella ya tiene listo todo su testamento.

A raíz de los diferentes incidentes médicos que la han llevado al hospital, la actriz Leticia Calderón reveló a Ventaneando que ya tiene preparado su testamento.

“Creo que fue muy atinada la operación porque el reflujo yo no sabía que hay gente que se llega a morir (de esto). Yo tuve dos eventos importantes en la madrugada que me estaba ahogando y yo pensé ‘o me muero de que no puedo respirar o me muero de un infarto’ porque no podía respirar”, declaró.

“Corrí a firmar mi testamento, a hablar con mis hijos porque fue tan fuerte que dije ‘¿y qué tal que de repente me hubiera muerto?’”, añadió.

¿Qué dijeron sus hijos? Cuando la preguntaron sobre qué opinaron sus hijos cuando les planteó esta posibilidad a raíz de este incidente, Leticia Calderón declaró que su hijo Luciano le dijo: “no inventes mamá, no inventes mamá, tú no te vas a morir”, no obstante, ella le hizo saber a su primogénito que algún día se va a morir, aunque espera que sea dentro de muchos años.

“Espero que sea dentro de 80 años la verdad, pero pues es evidente que todos nos vamos a morir y yo siempre he sido muy ordenada y he tenido mis cosas claras. Con mis hijos he hablado de tantas cosas y una de ellas es de lo que he logrado a lo largo de 40 años, a lo largo de trabajar y trabajar y ahorrar”, añadió. Así mismo, recalcó que todo lo que ha logrado se tiene que quedar en manos de sus hijos.



Lety Calderón le cumple uno de sus sueños a Luciano

Hablando de sus hijos, Lety Calderón reveló que le cumplió uno de sus sueños a su hijo Luciano, el cual fue conocer a María Antonieta de las Nieves, mejor conocida como ‘La Chilindrina’. Este sueño se lo pude cumplir ayer jueves en las instalaciones de la ANDI (Asociación Nacional de Intérpretes).

“Ahorita se dio la oportunidad, después de la universidad le dije vente corriendo. No le dije, era sorpresa, entonces cuando abrimos la puerta y la ve, los ojos, es que de verdad los ojos, eso es lo que tienen estos niños, no tienen filtro no tienen nada…, se puso a brincar, se puso rojo y no lo podía creer. Ella evidentemente una reina con él”, finalizó.