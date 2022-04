Alex Gou recibió un desaire del mánager de Diego Boneta.

EXCLUSIVA. ¿Diego Boneta rechazó las invitaciones de Alejandro Gou?

El productor Alejandro Gou reveló los verdaderos motivos por los que no pudo tener en el elenco de José, El Soñador a Diego Boneta. Confirma que todo se debió a su mánager, a quien calificó de “diva”.

“Con Diego Boneta, ya me contacté con su mánager. La verdad es que no me ha contestado, se me hace increíble que no conteste una petición tan importante. Le hablé a Diego directamente, se portó súper caballero por WhatsApp , me dijo ‘Alex, velo con mi mánager’, pero el mánager como que se cree más diva que el actor porque no me contesta”, dijo en el estreno de Charly y la fábrica de chocolate.

“Ricky Martin me contesta el teléfono, también Emilio Azcárraga me contesta el teléfono, pero bueno, yo no sé qué pase con esos mánagers. Hay mánagers maravillosos, pero luego los mánagers que son actores frustrados, quieren manejar la carrera de los artistas, pero pierden muchas oportunidades”, continuó.

Danna Paola y Belinda podrían actuar juntas

Alex Gou reveló que tiene preparado un proyecto para Belinda y para Danna Paola.

“Claro que sí, tengo contemplada a Belinda y a Danna Paola para otro proyecto muy importante, desde cuando las he querido juntar para hacer Mean Girls, ellas me dijeron que cuando sucediera lo de los derechos, pero no me han dado los derechos”, dijo el productor a la prensa.

Y confirmó el próximo estreno del musical Lagunilla Mi Barrio con Albertano y Daniel Bisogno.

“Va a estar Bisogno en Lagunilla Mi Barrio, también Albertano, Los Mascabrothers, Maribel Guardia, Jesús Ochoa… vamos a ambientar el lobby como La Lagunilla, adentro vamos a ambientar las butacas, vamos a meter mesas, chupe, grupo en vivo y va a estar divertidísimo”, expresó.

Por último, Alex Gou reveló que se avecinan nuevas ideas para la obra José, El Soñador, pues Kalimba tomará el papel de Carlos Rivera en la popular puesta en escena.

