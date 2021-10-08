Agustín Argüello habla de su participación como Simba en El Rey León.

Agustín Argüello es Simba en los teatros de Madrid.

El Rey León vuelve a rugir en Madrid de la mano de Agustín Argüello, actor argentino que fue elegido para interpretar a Simba en las próximas funciones del esperado espectáculo musical.

En exclusiva para Ventaneando, el artista confesó cómo obtuvo uno de los papeles más peleados en la industria del teatro.

“La verdad es que me hablaron justo cuando se estaba acabando Ghost, me hablaron porque el papel de Simba estaba disponible. De hecho, los Simbas siempre han sido latinos como Carlos Rivera. Lo bueno es que El Rey León es una compañía grande a nivel mundial donde son los mismos directores, entonces ya nos conocemos; audicionas con ellos y es suficiente para que te conozcan”, expresó a este programa.

El artista de 31 años ha aprendido a hablar como todo un nativo de España para realizar una puesta en escena de primer nivel.

No me sé el texto de memoria porque aquí es totalmente diferente; estás en escena, de repente haces cortocircuito y dices ‘¿qué tengo que decir?, ¿qué tengo que incorporar para hacer castellano a Simba?’ Estoy muy contento de estar aquí y protagonizar un musical de este calibre

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Agustín Argüello confiesa su admiración por Carlos Rivera

Agustín Argüello también destacó el trabajo que Carlos Rivera realizó como Simba hace algunos meses en la misma puesta en escena.

“El musical ha cambiado tantas vidas, entre ellas la de mi querido Carlos Rivera que fue el primero que anunció que yo iba a estar aquí, se lo dijo a todo el mundo, siempre me ha apoyado. Es una de las personas más importantes del teatro musical y de la escena de la música. Carlos es gigantesco y es hablar de un artista como Ricky Martin”, concluyó el actor para este programa.

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