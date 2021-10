Germán Ortega aclaró por qué Olivia Collins no lo besó en ‘El Tenorio Cómico’.

Germán Ortega aclaró por qué Olivia Collins no lo besó en escena.

Después de que salieran a la luz innumerables versiones en las que se dieran a conocer las razones por las que Olivia Collins no había besado a Germán Ortega, tal cual el libreto de ‘El Tenorio Cómico’ lo marcaba, ahora es el propio actor quien reveló a Ventaneando el verdadero motivo.

Olivia estaba muy nerviosa y la apoyamos todos... Entonces llega la noche, le dijimos aquí te apapachamos, tú flota, si la riegas, disfrútalo; nosotros te vamos a salvar, no pasa nada. Empezó la obra y llega el momento del final y cuando la voy a besar... me agarra de acá y me hace así

El comediante le dijo a la actriz que le diera bien el beso y ella ya no dijo el siguiente texto; una vez que finalizó la obra no quiso que Collins le diera una explicación, simplemente la evadió y salió muy enojado porque consideró que eso no se hace.

Al siguente fin de semana Germán Ortega pidió al director cambiar el final y que ya no hubiera beso; después Olivia y él se vieron y ya nunca se saludaron.

Olivia Collins llamó a Germán Ortega para aclarar la situación

Semanas después, Olivia Collins llamó a Germán Ortega para por fin revelarle la razón por la que no lo había besado aquel día; todo parece indicar que fue debido a que comió una colación de un alimento con un olor muy penetrante.

Como ustedes saben, cuando no estás en escena, estás abajo, hay quien se fuma un cigarro, hay quien se toma una copita de vino, hay quien se come un taco, hay quien está tomando café, eso es lo que pasa; luego te llaman y apenas te da tiempo de echarte enjuague bucal por respeto a los compañeros

Lo que le pasó es que ella estaba en su colación, estaba comiendo una ensalada de atún y no le dio tiempo para nada; yo le dije el otro día a Maribel Guardia que sabía a café y me dijo que yo igual

