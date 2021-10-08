Margarita escribió un libro tras superar problemas de depresión.

Margarita La Diosa de la Cumbia visitó el foro de Ventaneando.

Margarita la Diosa de la Cumbia visitó nuestro foro de Ventaneando para hablar del lanzamiento de su reciente libro El lugar donde habitan los sueños, proyecto que nació tras superar sus problemas de depresión.

Ha sido un año muy difícil para todos, no nos esperábamos este tipo de cosas… yo no sabía lo que me esperaba. Esta gordura mía no era de comida, sino de un vacío que venía cargando sin darme cuenta; la pandemia me hizo pensar que yo estaba vacía

Estoy contenta porque cuando escribí este libro fue el resultado de mi depresión. Yo estaba muy deprimida, al grado de no querer bañarme, no querer comer, no tener sentido por la vida, pero así salía a trabajar…

La cantante se dio cuenta de su depresión en el baby shower de una amiga, cuando tuvo una profunda conversación con un doctor.

Un amigo me dijo ‘tienes que empezar a escribir sobre ti’, empecé a recordar y todo se convirtió en un libro. La gente deprimida debe buscar ayuda, mi libro es una historia donde yo me hago mi propia terapia

¿Cómo le vas a explicar al público que estás triste? Mejor subes al escenario y das lo que tienes que dar. Es como una terapia, te olvidas de todo porque simplemente fluyes haciendo lo que te gusta hacer

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Margarita busca inspirar a millones de personas con su reciente libro

La cantante colombiana confesó que superó la depresión con ayuda de especialistas, amigos y sus seres queridos. Durante la pandemia, Margarita realizó importantes reflexiones.

Yo creo que una de las partes más difíciles de la vida es soltar porque nos enseñaron que la muerte era para llorarla. Nadie nos dijo que la vida y la muerte son lo único definitivo

Empecé a escribir una segunda parte del libro sobre la depresión… la otra parte del libro habla de que Margarita no tenía casa, carro, beca y nada. Es muy difícil mantenerse y levantarse, pero lo que hago es agradecer, poner los pies en el piso y mirar al espejo para decir ‘qué hermosa te hizo Dios’

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