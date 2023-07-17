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FOTOS | Captan a Lewis Hamilton con Eiza González. ¿Y Shakira?

Este fin de semana, paparazzis captaron a Lewis Hamilton con Eiza González en un yate... ¿Y Shakira? ¿No andan? ¿Qué pasa? Te contamos en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

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