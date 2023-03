Liam Hemsworth alista demanda contra Miley Cyrus por “Flowers”.

Se ha dado a conocer que la famosa cantante Miley Cyrus ha lanzado una canción en la que se expone abiertamente la ruptura con su expareja, el actor Liam Hemsworth.

La canción llamada “Flowers” es una carta desgarradora y emotiva en la que se revelan algunos detalles íntimos de su relación fallida. Es inevitable sentir un nudo en la garganta al escucharla y pensar en todo lo que la pareja pudo haber pasado. ¿Será que habrá una posible reconciliación… o no?

Miley Cyrus, en su canción “Flowers”, la cual lanzó el pasado 13 de enero, hace referencia directa a su expareja Liam Hemsworth, utilizando la melodía de “When I Was Your Man”.

En la letra de la canción, Miley responde a la línea de la canción original en la que Bruno Mars lamenta no haberle comprado flores a su ex pareja, afirmando que ella puede comprarse sus propias flores.

Debido a lo anterior, la canción Flowers ha generado controversia en torno a Liam Hemsworth, ya que, según diversos medios de comunicación, el actor estadounidense estaría considerando demandar a Miley Cyrus por difamación, ya que ha sido objeto de comentarios negativos que han puesto en peligro su contrato en la serie The Witcher.

La canción de Miley Cyrus generó preocupación en los productores de la serie, quienes se vieron obligados a evaluar cuidadosamente los pros y contras de tener a Liam en su producción, debido a los fuertes comentarios negativos hacia él que podrían afectar la imagen de la serie.

Aunque la canción no nombra directamente a Liam Hemsworth, es evidente que está dirigida hacia él. ¡Y para colmo, la canción fue lanzada justo en su cumpleaños número 33 en enero pasado!