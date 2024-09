Licuado de naranja: prepáralo con esta receta y obtén energía antes del ejercicio

Hay una nueva manera de potenciar tus rutinas de ejercicio, y se trata de un simple licuado de naranja que no solo sacia la sed, sino que también ofrece un impulso energético y nutricional antes de cada entrenamiento. Esta bebida combina los beneficios de este cítrico con el poder del colágeno, convirtiéndose rápidamente en el secreto mejor guardado de quienes aman mantenerse activos. Su preparación es sencilla y deliciosa, lo que la hace ideal para incluirla en tu dieta diaria. Continua leyendo y aprende a realizarla.

¿Qué beneficios tiene el licuado de naranja?

Uno de los ingredientes más destacados del licuado de naranja es la gelatina hidrolizada, que es una fuente rica en colágeno. Este compuesto es fundamental para la salud de los tejidos conectivos y desempeña un papel crucial en la prevención de lesiones y la reducción de la inflamación. Gracias a sus propiedades, los deportistas pueden entrenar con mayor intensidad y frecuencia, minimizando así los riesgos asociados al ejercicio intenso.

Además, el licuado de naranja aporta una dosis significativa de vitamina C, potasio y antioxidantes. Estos nutrientes son esenciales para mantener altos niveles de energía y asegurar una adecuada hidratación durante la actividad física. La vitamina C, en particular, actúa como un escudo protector para las células, ayudando a contrarrestar el estrés oxidativo que puede generarse durante el ejercicio vigoroso.

Otra ventaja importante del licuado de naranja es su fácil digestión, lo que lo convierte en una opción ideal para consumir antes del entrenamiento. Esta característica asegura que no haya sensación de pesadez o malestar durante la actividad física. Asimismo, su aporte de colágeno no solo prepara el cuerpo para el ejercicio, sino que también contribuye a una recuperación muscular más eficiente después del entrenamiento, lo que permite a los deportistas mantener una rutina más constante y alcanzar sus metas fitness más rápidamente.

También te puede interesar: Cómo hacer el jugo de espinaca para controlar la “hormona del hambre” y perder kilos

¿Cómo se hace el licuado de naranja?

Para preparar el licuado de naranja que potencia el rendimiento físico, necesitarás los siguientes ingredientes:



2 mangos maduros

1 naranja de tamaño considerable

1 cucharada sopera de aceite de coco

1 cucharada sopera de gelatina hidrolizada

1/2 cucharadita de vitamina C en polvo (opcional, ideal para incrementar el aporte de antioxidantes)

PROCEDIMIENTO: