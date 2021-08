¿Cuál fue la última voluntad de la actriz Lilia Aragón? La histriona hizo su última e inesperada petición con el humor que la caracterizaba.

Luego del funeral de la artista en Cuernavaca, Morelos, Pablo Mendizábal reveló la petición final de su madre antes de morir el pasado 2 de agosto a los 82 años.

“Te voy a decir una última voluntad que decía ella, que era muy de la Aragón ‘a mí me creman y me meten a un bote y me guardan en una despensa”, recordó con nostalgia y humor el también actor ante los medios de comunicación presentes.

Los últimos días de Lilia Aragón fueron en familia

De acuerdo con el hijo de la primera actriz, esta vivió sus últimos días en recuperación de una cirugía de intestinos, pero rodeada de sus hijos y familia en casa.

La operación fue complicada, se le quitó un metro de intestino, se le hizo una ileostomía. Ya no reaccionó bien después de la operación, salió de terapia intensiva, estuvo en la casa, pero ya no reaccionó como queríamos que reaccionara. Estaba en un hospital, se fue a la casa de mi hermano, una casa llena de amor y cariño y eso fue lo más importante

