Maquillista reacciona al video de Livia Brito defendiendo a su novio.

Enrique Hernández denunció al novio de Livia Brito, no a la actriz.

Enrique Hernández Vargas, el maquillista y vestuarista que denunció a Mariano Martínez, novio de Livia Brito, y a otro hombre llamado Cipriano Silva, por haberlo secuestrado y torturado por casi 6 horas el pasado 16 de junio, reacciona al mensaje que la actriz publicó ayer en sus redes sociales, acusándolo de solo querer colgarse de su fama.

Y es que, de acuerdo a lo que Enrique relató en entrevista exclusiva a este programa, fue Mariano Martínez quien lo contactó ostentándose como novio de la actriz para que fuera al departamento de esta a realizarle un manicure a él mismo.

“Acabo de ver que Livia se pronunció, pero nunca desde que hice esto público, he dicho que ella me atacó. No la conozco, no soy su styling y no tengo ningún vínculo con ella. Siempre he dicho que Mariano Martínez se contactó conmigo para un servicio y la posibilidad de trabajar con ella. Así me lo hizo saber”, dijo Enrique a la prensa.

“No es un secreto, es su pareja y vive con ella. Yo de eso no tengo la culpa. Yo solo he denunciado desde el día uno a Mariano Martínez”, continuó.

Te puede interesar: Maquillista denuncia a novio a de Livia Brito por secuestro y tortura.

Maquillista denuncia al novio de Livia Brito

Enrique refrenda que la denuncia por privación de la libertad está en manos de la fiscalía en contra de Mariano Martínez y Cipriano Silva.

“Yo he estado denunciando directamente a Mariano Martínez y directamente a Cipriano Silva, que es la persona con la que estaba, que me estuvo amedrentando y que desabrochó mi pantalón. Entraron a mi casa y me robaron. Mi vida está en peligro. Me tuvo amarrado, torturado y él está libre”, declaró a la prensa.

Enrique, quien este jueves iba a ofrecer una conferencia de prensa que al final no se llevó a cabo formalmente, negó que la abogada Mariana Gutiérrez, quien defiende a Mayela Laguna, Pablo Montero y Eduardo Yáñez, sea su representante legal.

También te puede interesar: Captamos a Paulina Rubio en la playa tras la muerte de su madre.